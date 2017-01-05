Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в странах Европы

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах. Это заявление прозвучало во второй части интервью Бреннана телеканалу PBS. В первой части интервью он говорил, что Россия использовала в Сирии тактику "выжженной земли".

По словам Бреннана, вмешательство России в президентские выборы в США не является принципиально новым явлением. Глава ЦРУ заявил, что российские власти используют коррумпированных политиков и намерены финансировать политические партии и группы, поддерживающие их взгляды, для манипуляции политическими процессами. В частности, Бреннан отметил, что в скором времени выборы пройдут во Франции, Германии и ряде других европейских стран, и в США не могут игнорировать возможное вмешательство в них России с учетом собственного опыта.

"Должен сказать вам, что мои европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу того, что русские могут иметь в рукаве для достижения своих целей в ходе этих выборов", - отметил Бреннан.

В то же время глава ЦРУ выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, поскольку они исключительно важны для поддержания стабильности во всем мире.

Бреннан - не первое официальное лицо, выражающее беспокойство по поводу возможного влияния России на исход выборов в Европе. Так, в декабре в спецслужбах Германии заявили, что Россия проводит кампании пропаганды и дезинформации, направленные на дестабилизацию немецкого общества, а также осуществляет целенаправленные кибератаки против политических сил страны. В начале ноября о том, что РФ при помощи хакерских атак или дезинформации может попытаться оказать влияние на парламентские выборы в Германии 2017 года, говорила и канцлер страны Ангела Меркель.

Напомним, что в первой части интервью Бреннана, которая была опубликована накануне, глава ЦРУ заявил, что спецслужбы располагают твердыми доказательствами вмешательства России в президентские выборы, а также сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России.

Как передает ABC News, упомянутый доклад будет представлен действующему президенту США Бараку Обаме вечером 5 января, а 6 января с ним будет ознакомлен и избранный президент страны Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал сомнения в причастности России к хакерским атакам в ходе президентских выборов. По данным Reuters, 5 января представители спецслужб также выступят в конгрессе.

На минувшей неделе спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании. В документе идет речь о двух атаках, в результате которых хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США - по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.

Между тем румынский хакер Марсел Лазар, известный под ником Guccifer, который ранее обнародовал переписку бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, усомнился в обвинениях Вашингтоном Москвы в кибератаках. Об этом хакер, отбывающий наказание в румынской тюрьме, заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Американцы сходят с ума по поводу России и того, что русские вторгаются в США. Это безумство. Это истерия", - уверен хакер. При этом стоит отметить, что Лазар говорил с журналистами еще в конце декабря, до обнародования первого из докладов американских спецслужб о вмешательстве России в предвыборную кампанию.

Как напоминает Fox News, Лазар был приговорен к заключению в США и Румынии. Он будет отбывать наказание в румынской тюрьме до 2019 года, а после этого его этапируют в США, где он должен будет провести в тюрьме еще четыре года и четыре месяца.