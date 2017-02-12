Глава Центра кибербезопасности Британии: Россия стала агрессивнее

Британские спецслужбы отмечают рост числа кибератак на правительственные учреждения с целью похищения важной для государства информации, в первую очередь в области обороны и внешней политики, заявил в интервью газете Sunday Times глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарон Мартин. По его словам, за большей частью этих атак стоят хакеры, спонсируемые российскими властями, но немалую угрозу представляет и Китай.

В последнее время каждый месяц в Британии фиксируется около 60 крупных кибератак, рассказал Мартин. Так, за последние три месяца на британские объекты было совершено 188 атак, которые глава Национального центра кибербезопасности относит ко второй и третьей категориям. "Многие из них представляли угрозу национальной безопасности", - замечает он.

Новые цели

В интервью газете Sunday Times Киарон Мартин рассказал, что Москва сменила принцип выбора целей - сегодня мишенью кибератак из России становятся сайты местных органов самоуправления, где британцы заполняют налоговые формы и оплачивают счета. Целью таких атак является получение персональных данных, отметил он.

Кроме того, Национальный центр кибербезопасности зафиксировал рост атак на сайты благотворительных организаций - из них можно извлечь персональные данные и финансовые реквизиты жертвователей, - а также университеты, чтобы узнать, какими разработками они занимаются.

Все эти категории целей Мартин называет "легкими". Иногда хакеры выбирают и более трудные для атаки объекты, вплоть до правительственных учреждений.

"В случае с правительственными учреждениями, задача - проникнуть в систему, чтобы получить доступ к информации о политике Соединенного Королевства в самых разных областях - энергетика, внешняя политика, или информацию о каком-то конкретном секторе. Если атакуют компании, то могут похитить интеллектуальную собственность", - продолжает он.

"Достойные соперники"

В интервью Sunday Times Киарон Мартин выразил уверенность в том, что по крайней мере часть таких кибератак координируется из Кремля, который таким образом хочет "укрепить свое влияние на Западе".

"За последние два года агрессия России в киберпространстве качественно изменилась, - говорит он. - В рамках этих перемен мы видели серию атак на политические органы власти, партии, парламентские организации - все это широко известно, в том числе нашим зарубежным партнерам".

В последнее время представители многих западных спецслужб и правительств выражали опасения в связи с кибератаками, которые, как они считают, Кремль предпринимает с целью повлиять на политическую ситуацию в разных странах.

После скандала со взломом компьютеров предвыборного штаба Хиллари Клинтон и Национального совета Демократической партии США сразу несколько немецких политиков заявили, что опасаются попыток хакеров - в том числе российских - сорвать всеобщие выборы в Германии осенью 2017 года.

В прошлом году атаке хакеров подверглись сайты канцлера Германии Ангелы Меркель и Бундестага. Ответственность за эту атаку взяла на себя группа хакеров, называющая себя "КиберБеркут".

Как утверждает Мартин, разведка Китая также организовала несколько подобных атак.

Российские власти последовательно отрицают обвинения в причастности к любым кибератакам.

"У нас достойные соперники, но мы хорошо справляемся с отражением подобных атак. Однако все происходит на столь сложном уровне, что мы вынуждены всегда быть начеку, и я лично считаю, что вскоре может произойти инцидент первой категории", - суммирует ситуацию Киарон Мартин.

"Инцидент первой категории"

Инцидентом первой категории, поясняет Мартин, считается кибератака масштаба, сравнимого со взломом серверов Управления кадровой службы США в 2015 году.

Тогда в результате взлома было похищено около 21,5 млн записей о персонале, а также других людей, которые проходили проверки биографических данных.

"Многие из наших союзников в странах, похожих на нашу, стали жертвами кибератаки, которую я назвал бы инцидентом первой категории, поэтому где-то явно существует цель проводить подобные атаки", - говорит Мартин.

"Мы не можем устранить угрозу, но пораженчество просто сводит меня с ума. Мы не должны быть пораженцами: мы можем сделать очень многое, чтобы защититься", - сказал в беседе с Sunday Times глава Национального центра кибербезопасности Великобритании.