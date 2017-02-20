Германию покинули рекордное количество мигрантов

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Deutsche Welle
понедельник, 20 февраля 2017 г. 14:00
В 2016 году из страны уехали около 80 тысяч мигрантов. Из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тысяч не были удовлетворены.
© AP/Scanpix

Глава ведомства федерального канцлера, координатор по делам беженцев Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил о том, что в 2016 году Германию покинули рекордное число иностранных просителей. Речь идет, прежде всего, о преступниках, правонарушителях и лицах, представляющих угрозу для внутренней безопасности.

В интервью изданию Bild am Sonntag в воскресенье, 19 февраля, он указал, что из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тысяч не были удовлетворены. Из Германии уехали около 80 тысяч мигрантов. "Это - рекорд, и это число будет дальше расти", - отметил высокопоставленный чиновник. Альтмайер отдельно остановился на вопросе о высылке претендентов на убежище из Афганистана. По его словам, в стране есть города и регионы, где высланные из Германии кандидаты в беженцы смогут жить в безопасности.

Другого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в правительстве ФРГ Бербель Кофлер. По ее словам, ситуация в области безопасности в Афганистане разнится от региона к региону, однако хорошей ее нигде нельзя назвать. Поэтому считает Кофлер, высылку беженцев в Афганистан необходимо немедленно прекратить.

Правозащитная организация Pro Asyl назвала заявление Альтмайера о безопасных местах в Афганистане циничными. Руководитель организации Гюнтер Буркхардт призвал федеральные земли не участвовать в подготовке к централизованной отправке афганских беженцев на родину.

Deutsche Welle
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