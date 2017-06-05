Германия выведет бундесвер с турецкой авиабазы Инджирлик

Deutsche Welle
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:15
Во время визита в Анкару главе МИД ФРГ Габриэлю не удалось договориться о неограниченном праве посещения немецкими депутатами военнослужащих бундесвера.
© AFP/Scanpix

Последняя попытка урегулировать конфликт между Берлином и Анкарой вокруг права немецких парламентариев посещать солдат бундесвера, размещенных на турецкой базе ВВС "Инджирлик", потерпела неудачу. Министру иностранных дел ФРГ Зигмару Габриэлю во время визита в Анкару в понедельник, 5 июня, не удалось договориться с властями Турции о неограниченном праве посещения, на котором настаивает Германия.

"Я очень об этом сожалею, но прошу понять, что мы будем вынуждены передислоцировать солдат (бундесвера с базы "Инджирлик". - Ред.)", - заявил он по окончанию встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Формального решения о выводе немецких военных из Турции, по его словам, еще не принято, не существует и никакого плана того, как это может происходить. Однако никакой альтернативы передислокации бундесвера с "Инджирлика" не существует, указал далее глава германского внешнеполитического ведомства.

Возможна передислокация в Иорданию

Накануне визита в Турцию Габриэль заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag о возможном сотрудничестве бундесвера с Иорданией. Если власти Турции не могут или не хотят разрешить немецким депутатам приезжать в "Инджирлик" из внутриполитических соображений, то Берлин и Анкара должны "договориться об окончании размещения войск без конфликта и на партнерских основаниях", указал он.

По его словам, нет никаких препятствий для передислокации немецкого контингента в Иорданию, с которой сотрудничают многие западные страны. "Уже несколько десятилетий Иордания является одним из якорей стабильности в этом регионе", - отметил министр.

На базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военнослужащих. Они поддерживают воздушные удары по базам группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов. Конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить "Инджирлик". На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.

Deutsche Welle
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