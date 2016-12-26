Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро

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Deutsche Welle
понедельник, 26 декабря 2016 г. 17:12
ФРГ призвала мировое сообщество оказать масштабную гуманитарную помощь Алеппо, пострадавшему от массированных бомбардировок. Сама Германия выделяет этому сирийскому городу 15 млн евро.
© AP

Спустя несколько дней после завершения боев за сирийский Алеппо, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи этому городу на сумму в 15 млн евро.

На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации, сообщает газета Bild в материале, который будет опубликован 27 декабря. Выдержки из этого материала в понедельник, 26 декабря, приводит агентство epd.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии. "Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.

Deutsche Welle
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