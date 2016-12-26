Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро

ФРГ призвала мировое сообщество оказать масштабную гуманитарную помощь Алеппо, пострадавшему от массированных бомбардировок. Сама Германия выделяет этому сирийскому городу 15 млн евро.

Спустя несколько дней после завершения боев за сирийский Алеппо, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи этому городу на сумму в 15 млн евро.

На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации, сообщает газета Bild в материале, который будет опубликован 27 декабря. Выдержки из этого материала в понедельник, 26 декабря, приводит агентство epd.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии. "Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.