Германия увеличивает расходы на оборону до 1,2% ВВП

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bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 08:50
Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны.
Bundesver troops landing in Lithuania
© KAM

Как планируется, Германия потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет только 1,2% ВВП.

Согласно оценкам альянса, только пять членов НАТО смогут выполнить требование об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП: это США, Британия, Греция, Польша и Эстония.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о решении повысить расходы на оборону, подчеркнула, что Германия "движется в правильном направлении", однако не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.

Об увеличении военных расходов ранее также объявил еще ряд стран-членов НАТО.

В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза. По словам Трампа, НАТО дорого обходится США и страна уже не может себе этого позволить.

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