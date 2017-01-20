Германия увеличивает расходы на оборону до 1,2% ВВП

Как планируется, Германия потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет только 1,2% ВВП.

Согласно оценкам альянса, только пять членов НАТО смогут выполнить требование об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП: это США, Британия, Греция, Польша и Эстония.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о решении повысить расходы на оборону, подчеркнула, что Германия "движется в правильном направлении", однако не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.

Об увеличении военных расходов ранее также объявил еще ряд стран-членов НАТО.

В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза. По словам Трампа, НАТО дорого обходится США и страна уже не может себе этого позволить.