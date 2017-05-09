Германия: по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера

Deutsche Welle
вторник, 9 мая 2017 г. 16:10
Правоохранительные органы Германии задержали во вторник, 9 мая, в Келе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 27-летнего старшего лейтенанта бундесвера Максимилиана Т., подозреваемого в причастности к подготовке теракта. Об этом сообщило онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на неназванные информированные источники.
German troops
© Reuters/Scanpix

Главным фигурантом этого дела является сослуживец задержанного, Франко А. (Franco A.), который, по данным следствия, выдавал себя за сирийского беженца и, действуя из ксенофобских побуждений, готовил террористическое нападение.

Максимилиан Т. и Франко А. служат в единственной совместной германо-французской бригаде горных стрелков, дислоцированной во французском городе Илькирше-Граффенштадене.

Дело Франко А.

Предварительное расследование по делу старшего лейтенанта Франко А. началось в конце января, после того как в туалете венского аэропорта был обнаружен пистолет калибра 7,65 мм. Немецкая газета Bild писала, что А. спрятал пистолет в канализационном люке. 3 февраля он вернулся, чтобы забрать оружие, и был задержан австрийскими властями, после чего против него возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в конце декабря 2015 года в городе Гиссене А., предъявив властям поддельные документы, выдал себя за сирийского беженца и на этом основании был размещен в общежитии для беженцев. В январе 2016 года он получил в Баварии убежище, а также жилье и денежное пособие. По словам представителя прокуратуры, Франко А. вел двойную жизнь.

Чуть позже по этому делу был задержан его предполагаемый пособник, 24-летний студент из Оффенбаха.

Как отмечает Spiegel Online, после задержания Максимилиана Т. у следствия появилось больше доказательств версии, что в составе бундесвера действовал "круг единомышленников, исповедовавших правые идеи, или даже правоэкстремистская террористическая ячейка".

Deutsche Welle
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Германия: по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера

German troops
Правоохранительные органы Германии задержали во вторник, 9 мая, в Келе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 27-летнего старшего лейтенанта бундесвера Максимилиана Т., подозреваемого в причастности к подготовке теракта. Об этом сообщило онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на неназванные информированные источники.

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