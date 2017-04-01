Германия отклонила призыв США о повышении оборонных расходов

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что было бы весьма нереалистично надеяться, что Германия будет выделять 2% своего ВВП на военные расходы.
Надо принимать во внимание и другие расходы [стран НАТО] - как, например, помощь в целях развития, отметил он.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы американцев.
"Дипломатия, помощь в целях развития, экономическое сотрудничество могут иметь важное значение для стабильности в регионе", - отметил он на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.
Но кроме этого, подчеркнул Столтенберг, "у нас есть соглашение стран НАТО о достижении 2% [от ВВП, выделяемых на оборону].
"Это разные вещи, - отметил глава альянса. - Вопрос не стоит так - либо развитие, либо безопасность. [Нам нужны] и развитие, и безопасность".
Вице-президент США Майк Пенс заявил в Брюсселе, что к следующему саммиту НАТО (который состоится там же менее, чем через два месяца) нужно разработать ясные планы, демонстрирующие, как каждая страна-участник альянса намерена выполнять собственные обязательства по расходам на оборону.
"Как ясно дал понять президент Трамп, для США более неприемлемо нести на себе непропорционально большую долю оборонных расходов НАТО", - сказал он.
Согласно отчету НАТО за 2016 год, только пять стран-членов альянса тратят на оборонные цели требуемые 2% своего ВВП - США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Доля Германии составляет 1,2%.
Тем не менее последние цифры Организации экономического сотрудничества и развития, основанные на валовом национальном доходе (ВНД), говорят о том, что Германия тратила в 2015 году относительно больше, чем США, на международную помощь нуждающимся странам - 0,52% от ВНД по сравнению с 0,17% Соединенных Штатов.