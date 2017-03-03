Германия обеспокоена размещением "Искандеров" под Калининградом"ракеты могут долететь и до Берлина"

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NEWSru.com
пятница, 3 марта 2017 г. 16:40
Власти Германии крайне озабочены размещением ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области и отмечают, что возможные ответные меры, если они последуют, будут согласованы в рамках НАТО, пишет newru.com
© Iskander2

"Я считаю, что мы сейчас находимся в фазе озабоченности и тревожности в отношении европейской безопасности. Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина", - заявила в интервью "Интерфаксу" уполномоченный Федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор.

В октябре прошлого года Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные в связи с усилением военного контингента НАТО в странах Балтии и Восточной Европе перебросили в Калининградскую область ракетные комплексы "Искандер".

После сообщений об этом шаге российских властей представители стран Балтии и США обвинили Москву в обострении ситуации в регионе и расценили это как неадекватный ответ на действия Североатлантического альянса.

Патрисия Флор, отвечая на вопрос "Интерфакса", планирует ли Германия принять односторонние ответные меры на размещение "Искандеров" или будет придерживаться принципов ведения коллективного диалога, сказала: "Германия является членом военного альянса, а именно НАТО, поэтому мы не будем предпринимать никаких шагов в одностороннем порядке, мы все будем согласовывать в НАТО".

По словам представительницы германского правительства, в Берлине считают важным согласовывать и выполнять решения, принимаемые государствами в рамках НАТО. Однако Германия стремится и к поддержанию диалога с Россией, отметила она.

"Именно сейчас хотелось бы, чтобы мы начали диалог о размещении войск в Европе, и именно поэтому сейчас очень актуальным является обсуждение темы контроля над обычными вооружениями, конечно, в рамках совместного диалога", - подчеркнула Флор.

NEWSru.com
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