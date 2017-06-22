Германия намерена продолжить высылку нелегалов в Афганистан

Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане, правительство ФРГ планирует продолжить высылку афганских мигрантов на родину. Самолет с мигрантами, которым германские власти отказали в политическом убежище, может вылететь в Кабул из аэропорта Лейпциг/Халле 28 июня, сообщили в среду, 21 июня, немецкое издание Spiegel Online и телеканал NDR.

Министерство внутренних дел ФРГ отказалось подтверждать либо опровергать информацию о готовящейся экстрадиции, что является обычной практикой, цель которой - избежать протестов. Как уточнили в ведомстве, экстрадиция мигрантов в Афганистан не полностью приостановлена: из ФРГ можно высылать в эту страну уголовных преступников, лиц, потенциальную угрожающих общественной безопасности и тех, кто сокрыл свои личные данные.

В свою очередь ООН сообщила, что в Афганистане из-за обострения ситуации может наступить "еще более тяжелый и нестабильный период". С 1 марта по 31 мая 2017 года там были зарегистрированы 6252 "инцидента в области безопасности", включая боестолкновения и взрывы, говорится в очередном трехмесячном отчете, представленном Совету Безопасности ООН.

Согласно документу, это на 2 процента больше, чем за такой же период предыдущего года. Опаснее всего обстановка на востоке, где количество таких инцидентов увеличилось на 22 процента, а также на юге Афганистана.

Накануне министерство обороны США представило свой отчет о ситуации в Афганистане американскому Сенату, где утверждается, что из-за непрекращающихся по всей стране атак движения "Талибан" население теряет доверие к правительству в Кабуле. Помимо "Талибана", в Афганистане действуют еще около 20 схожих группировок - это самая плотная концентрация террористических организаций в мире, отмечается в документе Пентагона.