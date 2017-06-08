Германия начала предоставлять убежище чеченским геям

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Deutsche Welle
четверг, 8 июня 2017 г. 15:50
Германия приняла первого чеченского беженца, уехавшего из России из-за репрессий в отношении гомосексуалов. Об этом сообщает газета Tagesspiegel в четверг, 8 июня, со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

В ведомстве уточнили, что молодой человек смог выехать в Германию 6 июня. "Мы рады, что можем помочь в особенно тяжелых ситуациях", - уточнили в МИД.

Как пишет издание, решение о предоставлении убежища было принято после личного разговора представителей посольства ФРГ в Москве с чеченцем. В общей сложности немецкие дипломаты в Москве получили пять обращений об убежище в связи с ситуацией вокруг геев в Чечне. Помимо уже уехавшего в Германию, еще трое приглашены для беседы в диппредставительство. Tagesspiegel не исключает, что они также могут получить право на проживание в ФРГ.

Ранее чеченских беженцев, скрывающихся от репрессий в отношении гомосексуалов, уже приняли Литва и Франция. Внимание международного сообщества к ситуации с правами геев в Чечне было привлечено после публикации "Новой газеты", в которой говорилось о задержаниях, пытках и убийствах чеченцев, заподозренных в гомосексуальных связях. Чеченские власти отрицают какие-либо репрессии, как и само существование геев в республике.

С призывами проверить сообщения журналистов выступили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Пять стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды и Швецию, обратились к Москве с призывом защитить права ЛГБТ-сообщества в Чечне. Кроме того, эта тема была затронута канцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Deutsche Welle
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