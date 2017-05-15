Германия и Италия предлагают отправить миссию ЕС на южную границу Ливии

Deutsche Welle
понедельник, 15 мая 2017 г. 07:46
Власти ФРГ и Италии предлагают отправить миссию Евросоюза на границу Ливии и Нигера для сокращения потока беженцев из Африки в Европу. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает агентство AFP со ссылкой на совместный документ министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера и его итальянского коллеги Марко Миннити.
© AFP/Scanpix

Главы МВД двух стран призывают "как можно скорее" организовать такую миссию стран ЕС. "Первые месяцы этого года показали, что предпринимавшихся до сих пор мер недостаточно. Центральный средиземноморский маршрут в 2017 году по-прежнему используется чаще всего", — говорится в письме де Мезьера и Миннити в адрес Еврокомиссии.

По их данным, к середине апреля в Италии было зарегистрировано 42,5 тысячи мигрантов, прибывших по этому пути, 97 процентов из них отправились с берегов Ливии. "Мы должны положить конец тому, что сотни тысяч людей, находящихся в руках контрабандистов, рискуют своей жизнью в Ливии и в Средиземном море", — подчеркивают министры.

Deutsche Welle
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