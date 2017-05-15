Германия и Италия предлагают отправить миссию ЕС на южную границу Ливии

Главы МВД двух стран призывают "как можно скорее" организовать такую миссию стран ЕС. "Первые месяцы этого года показали, что предпринимавшихся до сих пор мер недостаточно. Центральный средиземноморский маршрут в 2017 году по-прежнему используется чаще всего", — говорится в письме де Мезьера и Миннити в адрес Еврокомиссии.

По их данным, к середине апреля в Италии было зарегистрировано 42,5 тысячи мигрантов, прибывших по этому пути, 97 процентов из них отправились с берегов Ливии. "Мы должны положить конец тому, что сотни тысяч людей, находящихся в руках контрабандистов, рискуют своей жизнью в Ливии и в Средиземном море", — подчеркивают министры.