Германия и Франция с пониманием отнеслись к ракетному удару США

После ракетного удара США по базе сирийских ВВС Шайрат, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили, что президент Сирии Башар Асад несет "единоличную ответственность за случившееся".

"К таким санкциям вынужденно привели систематически применяемое им химическое оружие и его преступления против собственного народа", - пояснили лидеры двух стран в совместном заявлении по итогам телефонного разговора в пятницу, 7 апреля.

В документе также говорится, что "Франция и Германия будут вместе с партнерами продолжать усилия в рамках ООН, чтобы привлечь президента Асада к ответственности за его преступные деяния".

Реакция МИД ФРГ

Со своей стороны министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что он с пониманием относится к ракетному удару США по базе сирийских ВВС Шайрат после предполагаемой химической атаки сирийской армии в провинции Идлиб.

"Вполне понятно, почему Соединенные Штаты отреагировали нанесением удара по военным структурам режима Асада, откуда было совершено это ужасное военное преступление", - сказал он на полях визита в Мали в пятницу, 7 апреля.

Одновременно Габриэль призвал активизировать поиски политического урегулирования гражданской войны в Сирии.

"Как бы ни была понятна военная операция США против сирийской военной инфраструктуры, сейчас решающее значение имеет согласование совместных мирных усилий под эгидой ООН. Мы должны сейчас всеми силами поддерживать работу ООН, чтобы добиться политического урегулирования гражданской войны", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

Габриэль отметил, что для этого "необходимо содействие всех участников конфликта в регионе, а также США и России".

Ранее Россия, имеющая право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировала резолюцию, осуждающую предполагаемую газовую атаку в Сирии.

Президент России Владимир Путин призвал к проведению тщательного, беспристрастного международного расследования случившегося.