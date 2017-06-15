Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России

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bbcrussian.com
четверг, 15 июня 2017 г. 17:23
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали скорректировать одобренный сенатом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций в области энергетики.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

Эти меры представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы, считают они.

"Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угрожать наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран, из-за того что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2", или финансируют их, вносит совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", - говорится в совместном заявлении, распространенным МИД Германии.

Политики указали на то, что "речь идет о конкурентоспособности энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест", поэтому они поддерживают "усилия государственного департамента США, направленные на изменение этого документа".

"Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки", - подчеркнули Габриэль и Керн.

Накануне американский сенат одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. В частности, документ предполагает введение санкций против тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа.

Кроме того, текст законопроекта затрудняет для президента США единоличную отмену санкций. Теперь документ должны рассмотреть в палате представителей конгресса США, а в случае, если его поддержат и там, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя законопроект, призвал конгресс обеспечить президенту возможность корректировать санкции, чтобы "соответствовать развивающейся дипломатической ситуации".

Пять европейский компаний - Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall - участвуют в финансировании строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

В соответствии с соглашением, заключенным в апреле 2017 года, европейские партнеры оператора газопровода Nord Stream 2 AG должны предоставить 50% от общей стоимости "Северного потока", которая сейчас оценивается в 9,5 млрд евро.

В четверг заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Северный поток-2" получил от европейских партнеров все средства, которые должны были быть предоставлены в 2017 году.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые проложат по дну Балтийского моря до Германии. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года.

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