Германия готова к "дальнейшим действиям" в отношении Турции

"Мы постоянно будем проверять необходимость дальнейших действий. И открыто о них объявим", - заявил он, назвав "совершенно необходимыми" шаги, предпринимаемые Германией в связи с изменением внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции.

О них накануне объявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

А министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что ситуация в Турции напоминает ему ГДР.

"Турция задерживает людей произвольным образом без учета минимальных дипломатических стандартов. Мне это напоминает ГДР - если ты ехал туда, то понимал, что никто тебе не поможет", - отметил Шойбле.

"Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что свой отпуск он проводит не в правовом государстве", - заявил и министр юстиции ФРГ Хайко Мас.

Удар по кошельку и туризму

Накануне Зигмар Габриэль заявил, что условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты, будут пересмотрены.

Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

Габриэль напомнил о недавнем аресте в Стамбуле немца Петера Штойдтнера и еще пяти правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации.

Несколько месяцев назад по сходному обвинению в Турции был арестован корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел, который до сих пор находится в предварительном заключении.