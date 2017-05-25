Генсек НАТО заявил, что альянс присоединится к коалиции против ИГ

На саммите НАТО, который открывается в четверг, 25 мая, в Брюсселе, будет принято решение об участии альянса в коалиции под руководством США против террористической организации "Исламское государство".

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, подтвердив тем самым сообщения СМИ. "Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции", - сказал он.

По словам Столтенберга, на саммите будет послан важный политический сигнал формированиям, сражающимся с террористами, и создана основа для лучшей координации действий членов НАТО и других участников коалиции.

В то же время он подчеркнул, что участие НАТО в боевых действиях против ИГ не предполагается. Членство альянса в коалиции означает расширение программ подготовки солдат иракской армии и бойцов вооруженных неправительственных формирований, сражающихся с ИГ.

Кроме того, НАТО расширит миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком.