Генпрокурор Украины: убийца Вороненкова ездил в Донецк

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Deutsche Welle
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 22:49
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому таблоиду Bild объяснил, почему украинские власти считают, что убийца бывшего депутата Вороненкова действовал по заданию России. Незадолго до покушения Павел Паршов ездил в Донецк.
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

"Шестого марта убийца Дениса Вороненкова находился на временно неподконтрольной территории, а точнее в городе Донецке. Это дало президенту (Петру Порошенко — Ред.) и мне основания подозревать Россию в этом покушении", — заявил Луценко в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в субботу, 1 апреля.

Юрий Луценко сообщил, что Павел Паршов являлся бывшим сотрудником Национальной гвардии, а "даже бывшим нацгвардейцам запрещено посещать эти территории". "Я не утверждаю, что Паршов — агент России. Но он мог им быть, причем уже много лет, в том числе в бытность службы в Нацгвардии. Мы будем знать больше, когда мы задержим его сообщников", — подчеркнул Луценко. По его словам, Вороненков был убит не из-за той информации, которую он сообщил, а из-за тех сведений, которые он мог бы рассказать в будущем.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Убийство произошло возле отеля "Премьер-палац", на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Охранник Вороненкова и нападавший Павел Паршов ранили друг друга и оба были доставлены в больницу, где Паршов скончался от ран.

Deutsche Welle
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