Генпрокурор США заявил, что не контактировал с послом России

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bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 11:16
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал неверной информацию о своих контактах с послом России в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа.
Jeffas Sessionsas
© Reuters/Scanpix

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с российским послом в США Сергеем Кисляком, занимая пост сенатора.

Накануне лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала отставки Сешнса. По ее словам, он солгал под присягой в конгрессе, заявив, что не общался с российскими официальными лицами во время президентской кампании.

После этого Сешнс выпустил заявление, в котором заявил, что никогда не встречался с представителями российских властей для обсуждения выборов.

"Я совершенно не понимаю, в чем суть этих обвинений. Они являются ложными", - говорится в заявлении генпрокурора.

Сам Дональд Трамп активно отрицает, что его соратники имеют какие-либо связи с Москвой.

"Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости", - заявил Трамп в середине февраля.

Тогда же он обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.

Советник Трампа Майкл Флинн был вынужден покинуть свой пост после того, как он признал, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Российские власти отвергают все обвинения американских спецслужб в попытке повлиять на исход выборов в США.

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