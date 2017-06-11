Генпрокурор США выступит в сенате на слушаниях по России

bbcrussian.com
воскресенье, 11 июня 2017 г. 12:21
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке сената США в связи с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом Сешнс сообщил в письме сенатору Ричарду Шелби.
Jeffas Sessionsas
© Reuters / Scanpix

Ранее он планировал принять участие в слушаниях по бюджетным вопросам в комитете сената по ассигнованиям, но изменил свои планы в связи с выступлением экс-главы ФБР 8 июня.

В своем письме генпрокурор назвал комитет по разведке сената, который расследует факты предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, "наиболее подходящей площадкой" для рассмотрения вопросов, возникших после выступления Коми.

В четверг бывший глава ФБР под присягой обвинил президента США Дональда Трампа в клевете на бюро расследований. По мнению Коми, слова президента о том, что ФБР не справляется со своей работой, - ложь.

В письме Сешнса не уточняется, даст ли он публичные показания, или слушания пройдут за закрытыми дверями.

Трамп уволил Коми 10 мая, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро". Оппозиция предположила, что увольнение главы ФБР связано с расследованием связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.

Экс-глава ФБР на слушаниях в сенате заявил, что раньше Трамп неоднократно хвалил его за "хорошую работу". По мнению Коми, его увольнение было попыткой повлиять на ход расследования связей кампании Трампа с Россией.

"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - сказал Джеймс Коми.

По его словам, во время одной из встреч президент требовал от него лояльности а также выражал надежду, что ФБР сможет прекратить расследование в отношении экс-советника Трампа по безопасности Майкла Флинна.

После выступления Коми адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что президент никогда не требовал от Коми лояльности и не просил прекратить расследование в отношении Флинна.

Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года, когда стало известно, что он давал руководству неполную информацию о своих встречах с послом России в США Сергеем Кисляком.

С послом встречался в том числе и Джефф Сешнс. Он взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в американские выборы.

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Генпрокурор США выступит в сенате на слушаниях по России

Jeffas Sessionsas
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке сената США в связи с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом Сешнс сообщил в письме сенатору Ричарду Шелби.

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