Генпрокурор США Сешнс отказался от участия в расследовании о России

"Я решил взять самоотвод от участия в нынешних или будущих расследованиях, которые как-либо касаются президентской кампании", - заявил он.

Расследование ФБР касается подозрений в том, что Москва пыталась повлиять на исход президентских выборов в США - в частности, организовала кибератаки, чтобы с помощью полученной компрометирующей информации дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и Демократическую партию в целом.

В качестве главы министерства юстиции Сешнс надзирает за деятельностью американских спецслужб и может затребовать любую информацию о проводимых ФБР расследованиях.

Призывы к Сешнсу отказаться от участия в расследовании стали звучать, после того как СМИ выяснили, что генпрокурор дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне в ходе прошлогодней президентской кампании.

В январе, в ходе слушаний в американском конгрессе, предшествовавших его назначению на пост главы американского минюста, Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США.

Выдвинувший кандидатуру Сешнса президент Дональд Трамп уже заявил, что полностью ему доверяет, однако признал, что не был в курсе разговоров будущего генпрокурора и Кисляка.

Две встречи с Кисляком

Согласно Washington Post, в сентябре 2016 года Сешнс, бывший тогда членом сенатского комитета по вооруженным силам, принимал Сергея Кисляка в своем кабинете, а до этого разговаривал с ним, когда принимал группу из нескольких послов.

Всего в прошлом году Сешнс встречался более чем с 25 послами различных государств. Но его встречи с Кисляком не могут не привлечь внимания, поскольку они пришлись на разгар президентской кампании, в которой Сешнс к тому времени играл активную роль, будучи видным членом команды Трампа.

В ходе январских слушаний в конгрессе его спросили, что он сделает в случае, если появятся свидетельства контактов между командой Трампа и российскими властями, на что Сешнс ответил, что ему ничего не известно о подобных фактах, и добавил, что он никак не контактировал с русскими.

В заявлении, выпущенном в среду вечером, Джефф Сешнс несколько конкретизировал свою позицию: "Я никогда не встречался с представителями российских властей для обсуждения каких-либо вопросов, связанных с выборами. Я не понимаю, в чем заключаются эти обвинения. Они не соответствуют действительности".

По словам пресс-секретаря американского министерства юстиции Сары Исгур Флорес, в ходе слушаний в конгрессе Сешнс не пытался никого ввести в заблуждение. "Его спросили о контактах между Россией и командой Трампа, а не о встречах, в которых он участвовал как сенатор и член сенатского комитета по вооруженным силам", - заметила Сара Исгур Флорес.

Белый дом также встал на защиту Сешнса и назвал этот скандал очередной атакой демократов на администрацию Трампа.