Генпрокурор США отрицает свою причастность к "российскому делу"

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Deutsche Welle
среда, 14 июня 2017 г. 07:24
Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс во вторник, 13 июня, заявил под присягой в Сенате, что он никоим образом не причастен к вероятным попыткам вмешательства России в выборы американского президента.
© Vida Press

Предположения, что он когда-либо мог участвовать в тайных переговорах с российской стороной о возможности воздействия на избирательный процесс в США, Сешнс назвал ужасной и отвратительной ложью.

Он также отрицал, что на встрече с представителями российских властей обсуждал какие-либо темы, связанные с американскими выборами. По его словам, ему также неизвестно, говорили ли об этом с российскими официальными лицами члены избирательного штаба Дональда Трампа.

Джефф Сешнс дает показания на открытом заседании комитета по разведке Сената в рамках расследования дела о вероятном вмешательстве России в выборы президента США.

В марте в газете The Washington Post появились публикации о том, что Сешнс дважды встречался с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году, но при вступлении в должность скрыл эту информацию. Ранее, выступая в Сенате, бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что Сешнс, возможно, встречался с Кисляком и в третий раз. Коми также заявил, что не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Deutsche Welle
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