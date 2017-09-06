Генпрокурор Бразилии Родригу Жано подозревает бывших президентов страны Луиса Инасио Лулу да Силву и Дилму Руссефф (на фото) в создании "преступного сообщества". Во вторник, 5 сентября, он представил Верховному суду запрос на предъявление официального обвинения, передает интернет-портал G1.
По словам Жано, бывшие главы государства были в значительной мере вовлечены в коррупционный скандал вокруг выплат миллиардных взяток левой Партией трудящихся во время их пребывания у власти. Речь идет о коррупционных сделках при выдаче заказов контролируемой государством нефтяной компании Petrobras.
Будет ли экс-президентам выдвинуто обвинение и дойдет ли дело до судебного процесса, должен решить Верховный суд.
Помимо Луиса Инасио Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф, тюремные сроки от 3 до 8 лет в случае признания виновными могут грозить также и бывшим министрам Антониу Палоччи, Гиду Мантеге, Эдинью Силве и Паулу Бернардо.
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