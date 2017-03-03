Генерал ВВС США заявил о четырех инцидентах за день с самолетами России и НАТО

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NEWSru.com
пятница, 3 марта 2017 г. 08:13
Генерал ВВС США Тод Уолтерс рассказал о четырех случаях опасного сближения самолетов вооруженных сил России и НАТО, которые произошли 10 февраля. Об этом, как сообщает портал Defense News, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке рассказал на симпозиуме американских ВВС в штате Флорида.
© Sputnik/Scanpix

По словам Уолтерса, в трех инцидентах речь идет о российских истребителях Cу-24, в еще одном — о противолодочном самолете Ил-38. Эти четыре случая не связаны между собой, отметил генерал. Он заявил, что американские военные пытаются получить информацию от российской стороны в таких ситуациях.

"Иногда мы не получаем такой ответ, который хотели бы услышать, иногда мы вообще не получаем ответа", — пояснил он. Тем не менее, подчеркнул генерал, за последние полгода такие инциденты случаются все реже.

Об инцидентах 10 февраля, в которых участвовали российские самолеты Су-24 и Ил-38, ранее рассказал представитель Европейского командования ВС США капитан Дэнни Эрнандес. Он упомянул три случая, однако все они касались пролета российских самолетов вблизи эсминца Porter в Черном море.

По словам Эрнандеса, Су-24 пролетел на высоте около 90 м вблизи эсминца на высокой скорости, при этом расстояние до корабля составляло около 200 метров. Ил-38 пролетел в районе корабля на высокой скорости и ”необычно малой высоте”.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков тогда заявил, что "никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter, не было".

Он отметил, что ”все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности”.

NEWSru.com
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