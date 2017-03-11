Генассамблея ООН призвала наказывать миротворцев за сексуальное насилие

Воздав должное десяткам тысяч миротворцев, которые рискуют своей жизнью, находясь на службе в ООН, члены Генассамблеи подчеркнули, что сексуальная эксплуатация со стороны "голубых касок" подрывает авторитет, эффективность и репутацию ООН.

В документе подчеркивается, что "государства должны своевременно и надлежащим образом привлекать к ответственности лиц, виновных в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах", а также указывается на важность профилактических мер в качестве "свидетельства коллективной приверженности ООН и ее государств-членов политике абсолютной нетерпимости" по отношению к подобным действиям. Генассамблея отметила, что "подлинная подотчетность может быть обеспечена только при взаимодействии государств-членов", и указала на необходимость "углублять международное сотрудничество в этой области".

В принятой консенсусом резолюции Генассамблея также выразила поддержку усилиям генсека организации Антониу Гутерриша, который днем ранее представил стратегию пресечения сексуального насилия и надругательств со стороны персонала ООН. Комплекс мер, перечисленных в подготовленном генсеком письменном докладе, стал ответом на поступившие в ООН в последние годы сотни жалоб на неподобающее поведение ее персонала. Только за 2016 год всемирная организация столкнулась с 106 такими обвинениями, при этом 50% из них касаются миротворцев, дислоцированных в Центральноафриканской Республике, передает ТАСС.

Выступая на заседании Генассамблеи в пятницу, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев отметил, что несмотря на некоторое улучшение статистики по преступлениям сексуального характера, эта проблема "продолжает оставаться крайне острой и наносит непоправимый вред авторитету всемирной организации". "Считаем, что ООН и государства-члены должны предпринимать все возможные меры к предотвращению и полному искоренению таких действий", - заявил дипломат.

По его словам, "не меньшее возмущение" вызывает информация о "вопиющих случаях сексуальной эксплуатации и насилия", совершенных военнослужащими иностранных контингентов, несущих службу не под флагом ООН, но развернутых в регионах конфликтов по решению Совета Безопасности. "Эти контингенты, как и "голубые каски" ООН, призваны нести в страны мир и безопасность, а значит, к ним должны применяться те же стандарты "нулевой терпимости", вне зависимости от стран происхождения нарушителей и формата их участия в работе миссий", - указал Ильичев.