Генассамблея ООН призвала наказывать миротворцев за сексуальное насилие

 (2)
NEWSru.com
суббота, 11 марта 2017 г. 11:18
Генеральная Ассамблея ООН единогласно осудила преступления сексуального характера, совершаемые миротворцами, и указала на ответственность, которую несут государства за поведение своих военнослужащих. Соответствующая резолюция была принята по инициативе Египта, сообщается на сайте ООН.
Kosove per serbų protestuotojų susirėmimą su NATO taikdariais sužeisti žmonės
© Reuters/Scanpix

Воздав должное десяткам тысяч миротворцев, которые рискуют своей жизнью, находясь на службе в ООН, члены Генассамблеи подчеркнули, что сексуальная эксплуатация со стороны "голубых касок" подрывает авторитет, эффективность и репутацию ООН.

В документе подчеркивается, что "государства должны своевременно и надлежащим образом привлекать к ответственности лиц, виновных в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах", а также указывается на важность профилактических мер в качестве "свидетельства коллективной приверженности ООН и ее государств-членов политике абсолютной нетерпимости" по отношению к подобным действиям. Генассамблея отметила, что "подлинная подотчетность может быть обеспечена только при взаимодействии государств-членов", и указала на необходимость "углублять международное сотрудничество в этой области".

В принятой консенсусом резолюции Генассамблея также выразила поддержку усилиям генсека организации Антониу Гутерриша, который днем ранее представил стратегию пресечения сексуального насилия и надругательств со стороны персонала ООН. Комплекс мер, перечисленных в подготовленном генсеком письменном докладе, стал ответом на поступившие в ООН в последние годы сотни жалоб на неподобающее поведение ее персонала. Только за 2016 год всемирная организация столкнулась с 106 такими обвинениями, при этом 50% из них касаются миротворцев, дислоцированных в Центральноафриканской Республике, передает ТАСС.

Выступая на заседании Генассамблеи в пятницу, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев отметил, что несмотря на некоторое улучшение статистики по преступлениям сексуального характера, эта проблема "продолжает оставаться крайне острой и наносит непоправимый вред авторитету всемирной организации". "Считаем, что ООН и государства-члены должны предпринимать все возможные меры к предотвращению и полному искоренению таких действий", - заявил дипломат.

По его словам, "не меньшее возмущение" вызывает информация о "вопиющих случаях сексуальной эксплуатации и насилия", совершенных военнослужащими иностранных контингентов, несущих службу не под флагом ООН, но развернутых в регионах конфликтов по решению Совета Безопасности. "Эти контингенты, как и "голубые каски" ООН, призваны нести в страны мир и безопасность, а значит, к ним должны применяться те же стандарты "нулевой терпимости", вне зависимости от стран происхождения нарушителей и формата их участия в работе миссий", - указал Ильичев.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

ПАСЕ подготовит доклад по делу об убийстве Бориса Немцова (7)

ПАСЕ подготовит доклад по делу об убийстве Бориса Немцова
Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовит доклад об обстоятельствах убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. За это решение проголосовали 19 депутатов ПАСЕ.

В ООН предупреждают об опасности химической катастрофы в Донбассе (4)

В ООН предупреждают об опасности химической катастрофы в Донбассе
Спецдокладчик ООН заявил об опасности аварии с химическими выбросами из-за боевых действий на востоке Украины.

CNN: Сверхсекретный отдел ФБР расследует вмешательство РФ в американские выборы (7)

Balsavimas JAV rinkimų apylinkėse
Изучением "российского следа" на выборах президента США в ноябре 2016 года займутся 15-20 человек из отдела контрразведки ФБР, сообщил телеканал.

NYT: Трамп намерен спросить совета у Меркель о Путине (14)

Angela Merkel
В ходе предстоящей встречи Дональд Трамп хочет посоветоваться с Ангелой Меркель, как ему общаться с Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

Генассамблея ООН призвала наказывать миротворцев за сексуальное насилие (2)

Kosove per serbų protestuotojų susirėmimą su NATO taikdariais sužeisti žmonės
Генеральная Ассамблея ООН единогласно осудила преступления сексуального характера, совершаемые миротворцами, и указала на ответственность, которую несут государства за поведение своих военнослужащих. Соответствующая резолюция была принята по инициативе Египта, сообщается на сайте ООН.
Facebook друзья
Rambler's Top100