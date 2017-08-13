Гей-парад в Одессе прошел по укороченному маршруту

До 200 участников одесского ЛГБТ-парада прошли половину запланированного маршрута. Дальше протестовали их противники, и полиция решила остановить шествие во избежание столкновений.

Участники ЛГБТ-парада "Одесса прайд", состоявшегося в воскресенье, 13 августа, не смогли пройти весь запланированный маршрут из-за протестов противников движения. В марше приняли участие до 200 человек.

Первоначально участники парада собирались пройти от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета. Под охраной полиции и бойцов Нацгвардии Украины они проследовали до середины маршрута, скандируя лозунги "Имеем право быть собой", "Равенство - это будущее" и другие.

Однако далее по пути следования участников акции собрались несколько десятков противников парада из правых организаций. В результате местная полиция приняла решение сократить маршрут движения, чтобы не допустить столкновений. Участники ЛГБТ-марша в ответ устроили сидячий протест у памятника Дюку де Ришелье, эксцессов удалось избежать.

В общей сложности парад продлился около часа. По его окончании ЛГБТ-активистов организованно увезли с места проведения мероприятия на автобусах.

Годом ранее на аналогичную акцию собрались около 50 человек. На участников гей-парада тогда попытались напасть несколько десятков их противников, и в итоге полиция эвакуировала ЛГБТ-активистов.