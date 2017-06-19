Гей-парад в Киеве собрал рекордное число участников

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bbcrussian.com
понедельник, 19 июня 2017 г. 13:45
Шесть человек, которые пытались прорваться через полицейские кордоны, были задержаны в ходе ЛГБТ-шествия "Марш равенства" в Киеве, сообщили в местной полиции.
Gėjų paradas Kijeve
© Scanpix

По данным правоохранительных органов, всего в гей-параде приняли участие около 2500 человек. Несмотря на задержания, по словам главы управления Национальной полиции Андрея Крищенко, "существенного нарушения порядка не было".

В марше приняли участие депутат Светлана Залищук и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Также ЛГБТ-сообщество Украины вышла поддержать посол Великобритании Джудит Гоф.

Акция была согласована с властями города, которые ограничили движение транспорта в центре Киева с 6 утра до 14 часов дня. Также временно были закрыты две центральные станции метро.

Однако участникам пришлось изменить маршрут шествия, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия.

Около 100 человек пытались образовать цепь на пути следования гей-парада. У некоторых из них были изъяты газовые баллончики, яйца и пузырьки зеленки. Также в одном из парков группа лиц сожгла радужный флаг - международный символ секс-меньшинств.

В полиции сообщили, что с ними в участке была проведена профилактическая беседа.

Общественный порядок во время шествия обеспечивали пять тысяч полицейских.

Ярые противники

Это уже четвертый гей-парад, проводимый в Киеве с 2013 года. В 2014 году мероприятие пришлось отменить, так как его организаторы и правоохранительные органы не смогли согласовать меры обеспечения безопасности шествия.

В прошлом году в акции приняло участие вдвое меньше людей, за провокации тогда были задержаны 25 человек.

Против проведения гей-парадов в Киеве активно выступает ряд организаций националистического толка, в частности "Правый сектор", признанный в России экстремистской организацией.

Ранее в воскресенье в пресс-службе "Правого сектора" сообщили, что его активисты, а также члены других радикальных организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения "Марша равенства" в столице.

Ночью сайт украинского ЛГБТ-движения взломали, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

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