Гей-парад в Киеве: "Мы хотим свободно любить"

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bbcrussian.com
воскресенье, 18 июня 2017 г. 21:07
Около 2,5 тысяч человек приняли участие в "Марше равенства": шествии в защиту прав ЛГБТ-сообщества, прошедшем в воскресенье в Киеве.
Gėjų paradas Kijeve
© Scanpix

Общественный порядок обеспечивали 5 тысяч полицейских.

Это уже четвертый гей-парад в Киеве с 2013 года. В 2014 году мероприятие пришлось отменить, так как его организаторы и правоохранительные органы не смогли согласовать меры обеспечения безопасности шествия.

В прошлом году в акции приняло участие вдвое меньше людей, за провокации тогда были задержаны 25 человек.

Шесть недовольных шествием активистов, попытавшихся прорваться через полицейские кордоны, были задержаны полицией.

Несмотря на эти задержания, по словам главы управления Национальной полиции Андрея Крищенко, существенных нарушений порядка не было.

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Gėjų paradas Kijeve
Около 2,5 тысяч человек приняли участие в "Марше равенства": шествии в защиту прав ЛГБТ-сообщества, прошедшем в воскресенье в Киеве.

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