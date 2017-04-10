Газета: Лондон будет добиваться новых санкций G7 против России

Как передает РБК, по информации издания, причиной намерения Джонсона является политика Москвы по отношению к Сирии. Глава британского МИДа считает, что Россия поддерживает режим президента Башара Асада, которого западные страны, в том числе и США, обвиняют в применении химического оружия против мирного населения.

Свои предложения по санкциям, уточняет издание, Джонсон представит на встрече глав МИД стран G7 в Италии, которая запланирована на понедельник, 10 апреля. В заявлении, которое будет продвигать Джонсон, "Большая семерка" обяжет Россию прекратить сотрудничество с Сирией, в том числе и военное. В случае отказа западные страны введут новые санкции. Газета подчеркивает, что целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что администрация Дональда Трампа в настоящее время прорабатывает вопрос о разработке и введении новых санкций против России из-за поддержки режима Асада. Ограничения хотят ввести также и против Ирана.

10 апреля Борис Джонсон должен был посетить Москву с официальным визитом, однако после применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб он отказался. Как отметил МИД России, действия британского дипломата демонстрируют "фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии".

В начале апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были сброшены бомбы с БОВ (предположительно хлор или зарин). Reuters указал, что к ударам были причастны российские самолеты. В результате атаки погибли 80 человек, еще 200 ранены.

В ответ на это 7 апреля военные США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Для этого они использовали крылатые ракеты "Томагавк".