Газета: Лондон будет добиваться новых санкций G7 против России

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РБК
понедельник, 10 апреля 2017 г. 09:38
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России, пишет The Times.
Boris Johnson
© AFP/Scanpix

Как передает РБК, по информации издания, причиной намерения Джонсона является политика Москвы по отношению к Сирии. Глава британского МИДа считает, что Россия поддерживает режим президента Башара Асада, которого западные страны, в том числе и США, обвиняют в применении химического оружия против мирного населения.

Свои предложения по санкциям, уточняет издание, Джонсон представит на встрече глав МИД стран G7 в Италии, которая запланирована на понедельник, 10 апреля. В заявлении, которое будет продвигать Джонсон, "Большая семерка" обяжет Россию прекратить сотрудничество с Сирией, в том числе и военное. В случае отказа западные страны введут новые санкции. Газета подчеркивает, что целью будет "сделать жизнь очень тяжелой" для правительственных чиновников.

Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что администрация Дональда Трампа в настоящее время прорабатывает вопрос о разработке и введении новых санкций против России из-за поддержки режима Асада. Ограничения хотят ввести также и против Ирана.

10 апреля Борис Джонсон должен был посетить Москву с официальным визитом, однако после применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб он отказался. Как отметил МИД России, действия британского дипломата демонстрируют "фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии".

В начале апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были сброшены бомбы с БОВ (предположительно хлор или зарин). Reuters указал, что к ударам были причастны российские самолеты. В результате атаки погибли 80 человек, еще 200 ранены.

В ответ на это 7 апреля военные США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Для этого они использовали крылатые ракеты "Томагавк".

РБК
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