Газета: Кремль заявил о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США

”Москва и так продолжает [борьбу]”, — ответил он на вопрос о том, готова ли Россия продолжать без союзников.

Ранее в тот же день агентство Assosiated Press со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с ИГ. По словам собеседников AP, сомнения главы государства связаны как с ”недавними провокациями Москвы”, так и с растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ.

Также решение отложить сделку могло возникнуть на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.