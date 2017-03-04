Газета: Кремль заявил о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США

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Gazeta.ru
суббота, 4 марта 2017 г. 16:55
Россия будет продолжать борьбу с террористической организацией ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет. Об этом в субботу, 4 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
© AP / Scanpix

”Москва и так продолжает [борьбу]”, — ответил он на вопрос о том, готова ли Россия продолжать без союзников.

Ранее в тот же день агентство Assosiated Press со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с ИГ. По словам собеседников AP, сомнения главы государства связаны как с ”недавними провокациями Москвы”, так и с растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ.

Также решение отложить сделку могло возникнуть на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.

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Газета: Кремль заявил о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США (2)

Газета: Кремль заявил о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США
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