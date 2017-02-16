Габриэль призвал Лаврова надавить на сепаратистов в Донбассе

На первой встрече с российским коллегой в Бонне новый глава МИД ФРГ призвал Москву сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить отвод вооружений в Донбассе.

Первая встреча нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне в четверг, 16 февраля, была "сравнительно долгой и открытой", сообщили DW источники в правительственных кругах. Главными темами беседы, состоявшейся в кулуарах встречи в формате G20, стали ситуация на востоке Украины и соблюдение режима перемирия в Сирии в преддверии межсирийских переговоров в Женеве.

Габриэль, уже давно знакомый с Лавровым, призвал Москву использовать все свое влияние на пророссийских сепаратистов в Донбассе, чтобы обеспечить отвод вооружений от линии разграничения. Для укрепления крайне хрупкого перемирия в Авдеевке Донецкой области необходимо полное соблюдение достигнутого накануне, 15 февраля, Трехсторонней контактной группой в Минске соглашения об отводе всех вооружений до 20 февраля. Об этом было сказано на встрече глав МИД двух государств в Бонне сообщили источники в правительственной делегации.

Министры подчеркнули, что переговоры по Сирии, которые начнутся в Женеве 23 февраля, имеют огромное значение для политической судьбы Сирии. Ранее стало известно, что на повестке дня стоят три основных пункта: установление управления в Сирии, концепция новой конституции и подготовка выборов под надзором ООН.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины продолжатся в "нормандском формате" 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия с 1 декабря 2016 года председательствует в "большой двадцатке" (G20), и в ходе председательства должна подготовить встречу лидеров ее стран, намеченную на июль 2017 года в Гамбурге. Начало подготовке положит встреча министров иностранных дел G20, которая проходит 16-17 февраля в Бонне.