Габриэль призвал Лаврова надавить на сепаратистов в Донбассе

 (17)
Deutsche Welle
четверг, 16 февраля 2017 г. 17:21
На первой встрече с российским коллегой в Бонне новый глава МИД ФРГ призвал Москву сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить отвод вооружений в Донбассе.
© AFP/Scanpix

Первая встреча нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне в четверг, 16 февраля, была "сравнительно долгой и открытой", сообщили DW источники в правительственных кругах. Главными темами беседы, состоявшейся в кулуарах встречи в формате G20, стали ситуация на востоке Украины и соблюдение режима перемирия в Сирии в преддверии межсирийских переговоров в Женеве.

Габриэль, уже давно знакомый с Лавровым, призвал Москву использовать все свое влияние на пророссийских сепаратистов в Донбассе, чтобы обеспечить отвод вооружений от линии разграничения. Для укрепления крайне хрупкого перемирия в Авдеевке Донецкой области необходимо полное соблюдение достигнутого накануне, 15 февраля, Трехсторонней контактной группой в Минске соглашения об отводе всех вооружений до 20 февраля. Об этом было сказано на встрече глав МИД двух государств в Бонне сообщили источники в правительственной делегации.

Министры подчеркнули, что переговоры по Сирии, которые начнутся в Женеве 23 февраля, имеют огромное значение для политической судьбы Сирии. Ранее стало известно, что на повестке дня стоят три основных пункта: установление управления в Сирии, концепция новой конституции и подготовка выборов под надзором ООН.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины продолжатся в "нормандском формате" 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Германия с 1 декабря 2016 года председательствует в "большой двадцатке" (G20), и в ходе председательства должна подготовить встречу лидеров ее стран, намеченную на июль 2017 года в Гамбурге. Начало подготовке положит встреча министров иностранных дел G20, которая проходит 16-17 февраля в Бонне.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

НАТО усилит присутствие сил альянса в Черном море (28)

Jensas Stoltenbergas
НАТО усилит присутствие военного контингента альянса в Черном море, но оно будет носить оборонительный характер. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Глава Пентагона: практически нет сомнений во вмешательстве России в выборы в других странах (18)

Глава Пентагона: практически нет сомнений во вмешательстве России в выборы в других странах
У Пентагона практически нет сомнений в том, что российские власти вмешиваются в выборные процессы в других странах. Об этом объявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на министерской встрече стран НАТО в столице Бельгии.

Габриэль призвал Лаврова надавить на сепаратистов в Донбассе (17)

Габриэль призвал Лаврова надавить на сепаратистов в Донбассе
На первой встрече с российским коллегой в Бонне новый глава МИД ФРГ призвал Москву сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить отвод вооружений в Донбассе.

Задержан третий подозреваемый в убийстве брата Ким Чен Ына

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ilo sūnus Kim Jong-namas
В связи с убийством брата лидера КНДР Ким Чен Ына ранее были задержаны две женщины с гражданством Вьетнама и Индонезии. Взятый под стражу мужчина является приятелем подозреваемой из Индонезии.

Асад заявил, что политика Трампа не направлена против сирийцев (3)

Basharas al Assadas
Президент Сирии Башар Асад в интервью радио Europe1 заявил, что стремление президента США Дональда Трампа запретить сирийским гражданам въезд в Соединенные Штаты направлено "не против сирийского народа".
Facebook друзья
Rambler's Top100