Габриэль намерен действовать уверенно в себе в общении с Трампом

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Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 11:16
По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, на переговорах с Дональдом Трампом в ходе саммита G20 не следует вести себя покорно. Он надеется, что Россия и США достигнут договоренностей по конфликтам на Украине и в Сирии.
© AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин продемонстрирует уверенность в себе при общении с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. "Мы не хотим конфронтации с США, - подчеркнул он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 6 июля. - Но следует вести себя не покорно, а уверенно в себе и убедительно. Для малодушия нет никаких оснований".

Напомнив о принципе главы Белого дома "Америка прежде всего" (America first), Габриэль заявил, что власти Германии намерены "объяснить ему, что "Америка прежде всего" не означает "только Америка". Нынешнее руководство США считает, что международные соглашения в конечном счете излишни и их можно заменить двусторонними договоренностями между странами, указал глава МИД ФРГ. За этим, по его словам, стоит идея о том, что сильнейший должен одержать верх над всеми остальными. Однако надежные международные правила принесут больше пользы всем участникам, будучи суммой частных интересов, уверен немецкий министр.

Москве и Вашингтону следует восстановить сотрудничество
Говоря о предстоящей первой личной встрече Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Габриэль заявил, что обеим странам необходимо восстановить сотрудничество, чтобы добиться разрядки в отношениях и разоружения.

Глава внешнеполитического ведомства Германии высказал надежду, что между Вашингтоном и Москвой будут достигнуты конкретные соглашения об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине, а также касающиеся сотрудничества в области контроля над вооружениями.

Встреча Путина и Трампа намечена на 7 июня в Гамбурге, на полях двухдневного саммита "Группы двадцати".

Deutsche Welle
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Габриэль намерен действовать уверенно в себе в общении с Трампом
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