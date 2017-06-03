Габриэль надеется на переговоры по Украине на высшем уровне

Deutsche Welle
суббота, 3 июня 2017 г. 14:33
Владимир Путин принял в своей резиденции в Стрельне главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля и бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Габриэль отметил, что для Германии разногласия с США - не повод искать близости с Россией.
© AFP/Scanpix

Президент России Владимир Путин поздно вечером в пятницу, 2 июня, принял за рабочим ужином в своей резиденции в Стрельне министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, прибывших для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Шрёдер в период своего правления с 1998 по 2005 годы тесно сотрудничал с Путиным и до сих пор поддерживает с ним тесные дружеские отношения. В настоящее время он возглавляет наблюдательный совет консорциума по строительству газопровода Nordstream и административный совет Nordstream 2, единственным формальным акционером которого является "Газпром".

С глазу на глаз

Ранее Путин и Габриэль встретились с глазу на глаз и в числе прочего обсудили конфликт на Украине. По окончании встречи глава МИД ФРГ выразил надежду на то, что посреднические переговоры об Украине в нормандском формате продолжатся на самом высоком уровне, "вплоть до уровня глав государств и правительств".

В преддверии переговоров с Путиным Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что эта встреча позволит добиться прогресса в деле установления перемирия на востоке Украины. "Мы не достигнем прорыва, но хотим продолжать переговоры об этом", - указал Габриэль.

Свой приезд на петербургский форум он объяснил тем, что "вести диалог необходимо именно в трудные времена". Одновременно Зигмар Габриэль подчеркнул, что нынешние разногласия с США, в том числе по защите климата, не являются для Берлина причиной искать близости с Москвой. "Улучшение отношений с Россией, безусловно, необходимо. Однако это не имеет ничего общего с вопросом о том, как будут развиваться события в США", - указал глава МИД ФРГ.

Deutsche Welle
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