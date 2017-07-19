Гаага взыскала с России 5,4 млн евро за задержание судна "Гринписа"

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Deutsche Welle
среда, 19 июля 2017 г. 07:52
Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,4 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise с активистами "Гринпис" осенью 2013 года. Такое решение вынес арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге.
© AFP/Scanpix

Согласно решению, более 1,6 млн евро Москва должна выплатить в качестве компенсации причиненного судну ущерба, 3 млн евро — за материальный и нематериальный ущерб, причиненный находившимся на борту людям, 625 тысяч евро — за авансы на оплату арбитражных издержек, а также 13,5 тысяч евро — за расходы, понесенные Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии. Кроме того, Россия должна выплатить проценты на все эти суммы.

"Денег этих не увидим"

Решение арбитража приветствовали в "Гринпис". "Путь к справедливости был долгим, но решение трибунала утверждает торжество закона и право на мирный протест на море, в том числе — против добычи нефти в Арктике", — заявил старший юрисконсульт "Гринпис Интернэшнл" Джаспер Теулингс.

Также решение Гааги прокомментировал фотограф Денис Синяков, который был задержан вместе с экологами. "Денег этих мы, ясное дело, не увидим, но чувствовать себя вдруг потенциально богатым очень приятно. Правыми мы были и до этого. Спасибо суду, что это еще раз подтвердил. И конечно, save the Arctic!" — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Задержание и амнистия

Команда голландского судна Arctic Sunrise была задержана российскими властями 19 сентября 2013 года после попытки провести акцию протеста на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 человек, находившихся на борту, арестованы. Изначально их обвинили в пиратстве, однако позже обвинения были переквалифицированы на хулиганство.

В ноябре 2013 года члены команды Arctic Sunrise были освобождены под залог в размере 2 млн рублей, а в конце декабря того же года они попали под амнистию, объявленную в связи с 20-летием российской конституции. В июне 2014 года с судна Arctic Sunrise был снят арест, а в августе оно вернулось в Амстердам.

Арбитражное разбирательство в связи с задержанием Arctic Sunrise было инициировано Нидерландами в октябре 2013 года. В состав арбитража вошли представители Австpалии, Нидерландов, Польши, Мексики и Ганы.

Решение по существу суд в Гааге вынес в августе 2015 года, постановив, что Россия нарушила свои обязательства по конвенции ООН по морскому праву, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise без предварительного согласия Нидерландов, а также произведя арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 человек, находившихся на борту судна.

Однако тогда арбитраж отложил вопрос определения размера компенсации и процентов до более позднего этапа разбирательства.

Deutsche Welle
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