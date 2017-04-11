G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: "С нас хватит"

Сразу после завершения встречи в Москву отправился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Какое послание он передаст российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову?

Об этом Би-би-си спросила другую участницу встречи в Лукке, министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.

- Сирия совершенно обоснованно стала предметом обсуждения на встрече "семерки" в Италии. Во-первых, мы продемонстрировали полную поддержку ракетных ударов, нанесенных Соединенными Штатами по Сирии на прошлой неделе. Канада сразу высказалась в поддержку США, но, я думаю, было важно продемонстрировать [американскому госсекретарю] Рексу Тиллерсону нашу общую поддержку, поддержку союзников. Я думаю, этот вопрос также обсуждался с позиции тех возможностей для изменения курса, которые сложившаяся ситуация предоставляет России. Химическая атака сил Асада на прошлой неделе - это военное преступление. Цивилизованный мир ужаснулся и поддержал ответный удар Соединенных Штатов. Россия, как один из главных союзников Башара Асада, должна теперь решить, стоит ли ей и дальше поддерживать режим, замешанный в таких жутких преступлениях, или пришла пора сказать "Все, с нас хватит". Будем надеяться, что госсекретарю Тиллерсону удастся в беседах с русскими продавить этот новый политический подход.

- Санкции могут играть роль в убеждении Москвы?

- Страны "Большой семерки" уже ввели свои отдельные санкции против России и Сирии. После событий прошлой недели США наложили санкции на отдельных граждан Сирии, и Канада тоже рассматривает такую возможность. Я думаю, наши союзники тоже ее рассмотрят.

- То есть, когда вы говорите о демонстрации поддержки Рекса Тиллерсона и позиции США на переговорах в Москве, вы не имеете в виду новые санкции против России?

- Я думаю, госсекретарь Тилерсон может привезти в Москву две вещи. Во-первых, безоговорочную и решительную поддержку американских авиаударов по Сирии на прошлой неделе - пусть это и американская инициатива, но она поддержана союзниками США. И во-вторых, это роль Башара Асада в Сирии - и Канада, и другие страны "семерки" все больше сходятся в том, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе в мирном будущем Сирии Асаду нет места. Это очень важный сигнал, и нужно, чтобы он был услышан в Москве.

- Среднесрочная перспектива - сколько это по времени?

- Я думаю, сейчас появилась возможность перезапустить мирный процесс, дипломатический процесс в Сирии. После химических атак на прошлой неделе мирное будущее Сирии не может включать в себя Башара Асада.

- Согласны ли члены "Большой семерки" и другие члены ЕС с тем, что Асад должен уйти?

- Да, это позиция Канады, и она нашла поддержку в наших беседах.

- Располагая доступными вам сведениями, как вы считаете, насколько вероятно, что Россия знала о готовящейся химической атаке?

- Знала Россия или нет - я думаю, мы должны совершенно недвусмысленно дать понять, что она несет полную моральную и политическую ответственность за произошедшее как главный военный союзник режима Асада. И если Россия не хочет и дальше ассоциироваться с режимом, совершающим жуткие военные преступления, у нее есть выбор: воспользоваться моментом и заставить режим Асада сесть за стол переговоров.

- Однако, согласно вашим словам, только США и Великобритания настаивают на усилении режима санкций, остальные готовы оставить все на своих местах?

- Не думаю, что я такое говорила. Позиция Канады, например, состоит в том, что мы тщательно изучаем возможность введения дополнительных санкций.

- Но и Канада, и европейские страны проявляют большую осторожность в этом вопросе…

- Не буду ничего утверждать про ЕС, но не хочу, чтобы у вас сложилось ощущение, что Канада колеблется. Мы хотим быть уверены в том, что соблюдены все юридические формальности, что мы вводим санкции против нужных людей и по правильным причинам.

О том, насколько в принципе могут быть эффективны санкции в достижении каких-либо политических целей, Би-би-си поговорила с одним из авторов пакета санкций, разработанных администрацией президента Барака Обамы, ветераном американской дипломатии, профессором Дэниэлом Фридом.

- При администрации Обамы США и ЕС рассматривали пакет санкций с возможностью их дальнейшей эскалации. Окончательного решения принято не было, но мы сделали, так сказать, "домашнюю работу", чтобы не начинать с нуля, если Россия пойдет на обострение ситуации на Украине. Мы также можем сделать больше, если Россия продолжит агрессивные действия против США и европейских стран в киберпространстве. И наконец, есть целый ряд санкций, которые мы можем наложить на Россию, если ее позиция в Сирии будет признана нами неудовлетворительной.

- Часто приходится слышать, что в действительности в России лишь около тысячи человек контролируют все богатства страны. Возможно ли и нужно ли налагать санкции на них всех? Как далеко можно зайти, прежде чем эффект от санкций скажется на простых россиянах?

- США и Европа наложили санкции на ряд близких Путину людей. Всех олигархов - а их гораздо больше, - санкции не затрагивали. Мы могли расширить количество людей под санкциями, что ударило бы по ближайшему окружению Путина. Но, принимая решение о санкциях, я полагаю, мы по-прежнему будем стараться не задеть интересы простых граждан России.

- Как вам кажется, нужно ли предложить России и пряник, а не только кнут? Например, дать возможность вновь присоединиться к "Большой семерке", снова сделать ее "Большой восьмеркой"?

- Разумеется, было бы лучше, если бы Россия дала нам основания относиться к себе как к ответственному члену мирового сообщества, ответственной крупной мировой державе. Но она этих оснований не дает. "Семерка" - это клуб ведущих мировых экономик и демократий, Россия в этот список не попадает, она не является ведущей экономической державой и совершенно точно не является демократией. Во времена администрации Буша [в 1997 году] Россию ввели в эту организацию в надежде, что она будет соответствовать нашим ожиданиям. Эта надежда не оправдалась. Возможно, когда-нибудь это и случится, но не сейчас.