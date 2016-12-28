FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России

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Inopressa.ru
среда, 28 декабря 2016 г. 16:16
"Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times.
© AP/Scanpix nuotr.

На вопросы издания ответил Саймон Моррисон, историк музыки из Принстонского университета и автор книги "Большой под грифом "секретно" (Bolshoi Confidential).

Как был создан ансамбль?

Ансамбль был основан в 1928 году композитором и впоследствии автором советского гимна Александром Александровым.

"Как балет Большого театра и Театра имени Кирова, ансамбль стал дипломатическим оружием для Хрущева и Брежнева. Он сообщал иностранной публике, которой было интересно послушать что-то из-за "железного занавеса", "легкую версию" пропаганды, но и душевность. Он приносил доход, но около 80 чисто выбритых участников в униформе также поднимали боевой дух обездоленных солдат, стоявших на страже Варшавского договора. Это была работа, которую хор выполнял с момента своего создания: например, он выступил на Белорусском вокзале в Москве через месяц после того, как гитлеровский вермахт напал на Советский Союз, ободряя отправлявшихся на фронт советских солдат", - рассказывает Моррисон.

Какова была его недавняя история?

"После распада Советского Союза в хаотичные времена Бориса Ельцина ансамбль немного поступился своей моралью в угоду пошлой коммерциализации, выступив вместе с финской рок-группой Leningrad Cowboys в 1994 году, - отмечает Моррисон. - Но при Владимире Путине Ансамбль имени Александрова вновь вернулся к патриотическим задачам".

Будут ли какие-то последствия того, что участники ансамбля оказались жертвами катастрофы?

Сирийский конфликт преподносится в российских СМИ как борьба с терроризмом, но все знают, что это все ради сохранения базы на Ближнем Востоке и поддержки Асада, полагает историк музыки.

"Ансамбль имени Александрова - особенный и знаменитый. Они ездили в турне по странам в советской сфере влияния и не только и распространяли определенную четкую мораль и надлежащие величественность, патриотизм. Так что их вовлеченность придает им моральный вес. Вокруг Сирии идет серьезная дискуссия, происходящая в сфере культуры через призму этой катастрофы", - говорится в статье.

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FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России (10)

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России
"Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times.
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