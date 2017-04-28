Freedom House: Россия расширяет влияние в мире с помощью пропаганды

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Deutsche Welle
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:56
Уровень свободы прессы в мире в 2016 году опустился до самой низкой отметки за последние 13 лет, говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House, опубликованном в пятницу, 28 апреля.
© Stopkadras/Youtube.com

По данным авторов исследования, изучивших ситуацию в 199 странах, только 13 процентов населения планеты живут в условиях, в которых политические события освещаются тщательно, безопасность журналистов гарантирована, вмешательство государства в деятельность СМИ минимальна, а сами издания не подвергаются юридическому или экономическому давлению со стороны властей.

В десятку стран и регионов, в которых дела со свободой прессы обстоят хуже всего, попали: аннексированный Россией Крым, постсоветские Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан, а также КНДР, Куба, Сирия, Иран, Эритрея и Экваториальная Гвинея.

Российские кампании дезинформации

Путинский режим в России является первопроходцем в деле распространения государственной пропаганды в глобализованном мире, отмечают правозащитники. Москва продолжает использовать для достижения своих целей освещение в прокремлевском духе событий во всем мире, в особенности в соседних с РФ странах с большой русскоязычной аудиторией. С помощью российских госканалов, а также специально подготовленного для заграницы контента, распространяемого через государственные компании RT и Sputnik, Кремль проводит кампании дезинформации в большинстве постсоветских стран, деформируя взгляд их жителей на текущие и исторические события, и подрывая доверие к местным властям.

Опасаясь за свою безопасность, правительства демократических стран региона действуют инстинктивно, ограничивая деятельность ряда российских медиакомпаний или доступ к ним. Эти проблемы проявляются наиболее отчетливо на Украине, где кремлевская пропаганда, добиваясь монополии на интерпретацию событий в Крыму и Донбассе, пытается подорвать суверенитет государства.

Вмешательство российских спецслужб

События прошлого года показывают, что российское вмешательство не ограничивается производством и распространением пропаганды через СМИ в Восточной Европе и Евразии. Пытаясь повлиять на президентские выборы в США, российские спецслужбы, согласно имеющимся сведениям, создавали в других странах подставные организации, через которые вбрасывали в западные СМИ похищенные ранее российскими хакерами документы Демократической партии. Кроме того, российские спецслужбы также обвиняют в том, что они создавали сети фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения определенных тем среди американской аудитории.

Внутри страны российские власти в 2016 году продолжили усиливать давление на немногие оставшиеся независимыми СМИ, говорится в докладе. В качестве примера приводится случай компании РБК, оказавшейся под прицелом Кремля после сообщений о коррупции в ближайшем окружении президента Путина. В результате давление на владельцев компании три ведущих ее сотрудника были уволены и заменены на людей из государственного информационного агентства ТАСС.

Ситуация на Украине

Правозащитники считают тревожной ситуацию на Украине, где в последние годы благодаря демократическим достижениям в целом улучшилась ситуация со свободой прессы. Столкнувшись с деятельностью контролируемых Кремлем СМИ, которые распространяют дезинформацию, подрывают легитимность политических институтов и углубляют кризис в сфере безопасности, Киев перешел к политике ограничений, закрыв доступ к ряду российских СМИ и запретив въезд в страну десяткам российских журналистов.

Наиболее тревожным авторы доклада называют запрет украинских властей на трансляцию программ независимого российского телеканала "Дождь" в начале 2017 года. По мнению Freedom House, готовность властей в Киеве ограничивать свободу информации, аргументируя интересами национальной безопасности, в будущем может оказать разрушительное воздействие на свободу прессы в стране, учитывая, что конфликт в Донбассе и российская оккупация Крыма вряд ли закончится в ближайшее время.

Deutsche Welle
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