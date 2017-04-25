Франсуа Олланд: "Ле Пен — угроза для Франции"

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 07:33
Действующий президент Франции Франсуа Олланд, выступая по телевидению, заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за центриста Эммануэля Макрона, и назвал его конкурента — лидера правого "Национального фронта" Марин Ле Пен — угрозой для Франции.
© AP / Scanpix

"Эммануэль Макрон сегодня — тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. […] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире", — сказал Олланд.

"Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона", — добавил он.
Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом — у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) во второй тур не прошли ни кандидат от социалистов, ни кандидат от правоцентристов.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".

Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий. Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

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