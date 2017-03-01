Франсуа Фийон отказался покидать президентскую гонку во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил, что ему и его жене Пенелоп пришла повестка на допрос в связи со скандалом о фиктивных рабочих местах.

По информации французских СМИ, после допроса Фийону могут официально предъявить обвинение. Он должен явиться в судебно-прокурорские органы 15 марта.

Фийон на срочной конференции заявил, что обвинения против него политически мотивированы, а он не собирается покидать президентскую кампанию.

В минувшую субботу надзорные органы Франции объявили о начале судебно-прокурорского расследования в связи с выплатами семье кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.

Фийон подозревается в том, что платил жене и детям за работу, которую они в действительности не выполняли.

Однако в данном конкретном расследовании его имя не упоминается. Это важно для Фийона, который отрицает свою причастность к махинациям, но обещал сойти с президентской гонки, если станет фигурантом расследования.

Ранее по делу велось предварительное полицейское расследование. Судебно-прокурорское следствие имеет большие полномочия по сравнению с полицейским - в частности, оно вправе прослушивать телефонные переговоры и помещать подозреваемых под домашний арест.

Новый этап расследования может закончиться как возбуждением уголовного дела, так и полным прекращением разбирательств.

Французское издание Canard Enchaine ранее предположило, что Фийон, будучи парламентарием в 2000-е годы, сделал супругу своей фиктивной помощницей в парламенте и выплатил ей сотни тысяч евро.

Супруги настаивали, что Пенелоп Фийон действительно трудилась в парламенте: ее адвокат сказал, что предоставила она доказательства своей работы.

Также следователи изучают платежи на сумму более 80 тыс. евро (86 тыс. долларов), полученные детьми Фийона, Мари и Шарлем.

Кандидат в президенты утверждает, что как парламентарий оплачивал им конкретные юридические услуги. Но ни сын, ни дочь Фийона на тот момент еще не имели профессионального адвокатского статуса. Кроме того, они получали не гонорары, а зарплату по полной ставке.

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон, баллотирующийся на пост главы государства от правоцентристской партии "Республиканцы", до последнего времени считался фаворитом президентской гонки.