Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ

Deutsche Welle
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:36
Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.
ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
© AP / Scanpix

Франк-Вальтер Штайнмайер является новым Федеральным президентом Германии. В воскресенье, 19 марта, его предшественник Йоахим Гаук официально передал должность главы германского государства бывшему министру иностранных дел страны.

Гаук и его гражданская жена Даниэла Шадт приняли Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер во дворце Бельвю, являющемся официальной резиденцией президента ФРГ. О чем шла речь во время длившейся чуть более часа встречи, журналистам не сообщили.

С полуночи 19 марта

Церемония приведения к присяге нового федерального президента состоится в бундестаге 22 марта. Однако уже с полуночи 19 марта 61-летний Штайнмайер официально занимает эту должность. Как и его предшественник, Штайнмайер готовился к новому посту в резиденции Конференции католических епископов Германии.

12 февраля Федеральное собрание избрало Франка-Вальтера Штайнмайера 12-м федеральным президентом Германии. 17 марта во дворце Бельвю прошли торжественные проводы 77-летнего Йоахима Гаука, занимавшего пост главы государства с 2012 года. На церемонии, на которых присутствовали многие члены правительства и представители других государственных учреждений.

По традиции, после ухода со своего поста федеральный президент фактически остается действующим политиком. Как и всем предыдущим президентам Германии, Гауку будет выплачиваться содержание в размере его прежней зарплаты, так называемая "почетная зарплата". Кроме того, бывшему главе государства предоставляется право иметь свой собственный офис, государство выделяет средства для оплаты работы руководителя этого бюро и личного секретаря.

Deutsche Welle
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Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ

ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.

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