"Французский Обама": почему Макрон - плохой вариант для Кремля

Умудренный опытом американских выборов Обама предупредил 39-летнего француза, что расслабляться нельзя до самого конца, потому что все может неожиданно повернуться в последний момент.

"Я сделаю все, что смогу, поверьте мне. Я буду бороться до последней минуты, - пообещал Макрон. - Мы будем в контакте, и наши команды продолжат общаться, чтобы решить, как работать вместе, если я выйду во второй тур".

Let’s keep defending our progressive values. Thank you for this discussion @BarackObama. pic.twitter.com/8rhNdHkLo8