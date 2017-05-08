Французские мусульмане рады "блестящей победе" Макрона

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NEWSru.com
понедельник, 8 мая 2017 г. 07:39
Мусульманская община приветствовала результаты второго тура президентских выборов во Франции, победу на которых уверенно одержал лидер движения "Вперед" Эммунюэль Макрон, сообщает агентство Reuters. В главной мечети Парижа выразили надежду, что итоги выборов привнесут мир во французское общество.
E. Macrono kalba laimėjus rinkimus
© AFP / Scanpix

"Мы видим в этом знак того, что Франция мирит в себе все духовные и религиозные составляющие, чтобы быть единой перед угрозой общественного раскола, на пороге которой была нация", - говорится в заявлении французских мусульман.

Как передает "Интерфакс", победу Макрона позитивно оценивают и в еврейской общине. Так, главный раввин Франции Хаим Корсиа в воскресенье вечером отметил, что "радуется триумфу республиканских ценностей и приветствует французов, которые мобилизовались, чтобы остановить ультраправых".

Отметим, что соперница Макрона, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен уже заявила, что создаст новое политическое объединение патриотической направленности для участия в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне. "Я буду во главе этой битвы, чтобы еще шире объединить всех, кто хочет выбрать Францию, защитить ее независимость, свободу, процветание, безопасность, идентичность, социальную модель", - заявила она после выборов.

Кроме того, французская правая партия "Республиканцы", кандидат в президенты которой Франсуа Фийон выбыл из борьбы по итогам первого тура, объявила, что не будет объединять усилия с Макроном и продолжит борьбу с его сторонниками на парламентских выборах.

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