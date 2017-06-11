Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах

bbcrussian.com
воскресенье, 11 июня 2017 г. 18:00
В воскресенье во Франции проходят выборы в Национальное собрание - парламент, спустя месяц после избрания политического аутсайдера Эммануэля Макрона на пост президента.
Prancūzija balsuoja prezidento rinkimuose
© Sipa / Scanpix

Макрон надеется, что кандидаты его центристской партии "Вперёд!" наберут большинство из 577 мандатов.

Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура, второй пройдет в следующее воскресенье.

На недавно состоявшихся президентских выборах две традиционные партии, Республиканская и Социалистическая, впервые с окончания Второй мировой войны не смогли получить достаточное для проведения второго тура число голосов.

Если теперь партия Макрона получит большинство, это станет определяющим моментом в новейшей истории Франции и отодвинет старые партии на политическую периферию.

Избирательные участки во Франции закроются в 18.00 по местному времени, и первые данные ожидаются вскоре после этого.

Выборы проходят по мажоритарной системе, когда кандидатам необходимо для победы набрать более 50% голосов, однако маловероятно, что все кандидаты будут избраны в первом туре. Во второй пройдут только те, кто наберет не менее 12,5% голосов в первом туре.

Партия Эммануэля Макрона, образованная лишь немногим более года назад, выдвинула целый спектр кандидатов, представляющих все сферы жизни, включая студентов, пенсионеров и даже одного тореадора.

Его партия уже получила 10 из 11 мест в заморских территориях, где голосование прошло в субботу, и опросы общественного мнения показывают, что похожих результатов можно ожидать и на других участках.

В то же время ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен и крайне левое движение "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона надеются забрать себе голоса тех, кто разочаровался в социалистах и республиканцах.

Из-за угрозы терроризма нынешние выборы проходят в обстановке повышенных мер безопасности - порядка 50 тысяч полицейских патрулируют места скопления людей в воскресенье.

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Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах

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В воскресенье во Франции проходят выборы в Национальное собрание - парламент, спустя месяц после избрания политического аутсайдера Эммануэля Макрона на пост президента.

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