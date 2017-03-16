Франция: в штаб-квартире МВФ взорвалось письмо, в Грасе — стрельба в лицее

По данным французской полиции, при взрыве небольшого коверта незначительные травмы лица и рук получила 66-летняя сотрудница.

AFP отмечает, что в конверте, по предварительным данным, могла быть петарда. Ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка "Заговор пожарных". МВФ наряду с Европейской комиссией и Европейским центральным банком (ЕЦБ) помогал греческому правительству после того, как оно приблизилось к дефолту по своим долгам, напоминает Русская служба Би-Би-Си.

Само здание, в котором расположен офис, не повреждено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности уточняются, на месте работает полиция, сообщает РИА "Новости".

В качестве меры предосторожности из офиса МВФ на авеню Йена в XVI округе Парижа эвакуировали нескольких сотрудников. На месте происшествия работают полицейские.

В этот же день, 16 марта, произошла стрельба в одном из лицеев города Грас на юго-востоке Франции. Ранения получили два человека, информирует href="http://ru.euronews.com/2017/03/16/france-grasse" target="_blank">Euronews. Власти Франции задействовали механизм информирования населения о террористической угрозе. Агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщает, что пока рано говорить, была ли стрельба в Грасе террористическим актом.

Вскоре подозреваемого в стрельбе в лицее задержали сотрудники полиции, сообщает телеканал BFMTV. Им оказался 17-летний ученик. При задержании у него были обнаружены ружье, два пистолета и две ручных гранаты. Уточняется, что вооруженный мужчина стрелял в директора лицея.

Инцидент в здании МВФ в Париже произошел спустя один день после того как посылка с взрывчатым веществом была обнаружена в министерстве финансов ФРГ в Берлине, передает DW. Ответственность за отправку пакета взяла на себя греческая подпольная организация левых автономов "Конспирация огня". О подлинности заявления пока ничего неизвестно. В качестве отправителя на пакете был указан заместитель главы консервативной оппозиционной партии "Новая демократия" Адонис Георгиадис, пишет dpa. В Берлине и Афинах идет расследование.