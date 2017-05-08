Франция после выборов: удастся ли Макрону не потопить лодку

За два дня до выборов, выступая по радио, Макрон вскользь упомянул, что в случае победы в воскресенье у него в голове есть возможная кандидатура на пост премьер-министра страны.

Кого именно имел в виду будущий президент, он не сказал, заверив слушателей лишь в том, что это "человек, имеющий опыт в политике и обладающий необходимыми навыками, чтобы стать лидером парламентского большинства".

Однако, учитывая тайну, окутывающую планы по формированию будущего правительства, даже этого весьма размытого определения Макрона хватило, чтобы французские газеты наперебой бросились гадать - кого же он имел в виду.

Как пишет Le Monde, вопрос этот строго табуирован даже среди членов избирательного штаба Макрона. По словам одного из них, фамилию будущего премьера там даже не произносят, чтобы не сглазить.

С другой стороны, такую скрытность можно понять. Формирование кабинета - дело тонкое, даже когда обстоятельства благоприятствуют новому президенту, а уж беспартийному самовыдвиженцу Макрону придется вести значительно более тонкую игру, чем его предшественникам на этом посту.

Новички и динозавры

Во-первых, существует некий разрыв между поэзией избирательной кампании и прозой реальных назначений. Кресло в Елисейском дворце Макрону во многом обеспечили его обещания перемен и обновления политики.

Он обещал привести в политику новые лица, перетрясти уже существующий истеблишмент и в целом пересмотреть политическую мораль.

Движение Макрона "Вперед" больше напоминает стартап - говорят, средний возраст там около 30 лет. Однако для управления страной членам правительства потребуется немалый опыт - особенно в сфере обеспечения безопасности.

"Окружающим Макрона молодым технократам не терпится приступить к делу, - говорит бывший главный редактор влиятельной левой газеты Liberation Пьер Аски. - Им кажется, что старичье всё испортило..."

"Но Эммануэлю Макрону придется найти баланс между новичками и привычными нам динозаврами политики от традиционных партий, - продолжает он. - Нельзя формировать правительство из одной молодежи".

Найти баланс между ожиданиями кардинальных перемен со стороны избирателя и необходимостью наполнить правительство опытными людьми будет непросто - особенно учитывая почти неизбежную политическую разношерстность будущего кабинета и, возможно, раскол в парламенте.

И это вторая большая проблема, которую предстоит решить Макрону: его обещание собрать в правительстве уникальный микс левых и правых означает, что в кабинете сойдутся не только динозавры с новичками, искать общий язык как-то придется и представителям традиционных партий - как слева, так и справа.

"Терра инкогнита"

Кандидатуру Макрона поддержало несколько видных фигур с обеих сторон политического спектра, однако до сегодняшнего дня это не означало, что они должны порвать со своей партией, а некоторые открыто заявляли: тот факт, что они голосуют за него как за президента, не означает, что они поддерживают его политическую программу.

Однако недостаток ясности никогда не мешал политологам строить массу предположений, и упоминание Макрона о возможной кандидатуре премьера лишь подогрело споры о том, кто может получить тот или иной портфель.

Результаты опубликованного в пятницу опроса показывают, что наиболее популярным кандидатом на пост премьер-министра является глава МВФ Кристин Лагард, ранее уже занимавшая в правительстве Франции посты министра финансов, сельского хозяйства и торговли.

Некоторые аналитики полагают, что это удачный вариант для Макрона: имея огромный опыт в правительстве, она, тем не менее, давно его покинула и никогда не занимала ни одной выборной должности, так что вполне вписывается в его политику обновления.

Другим наиболее вероятным кандидатом считают министра обороны страны Ива Ле Дриана. По словам Пьера Аски, это назначение стало бы "ободряющим жестом" и сильным ходом, учитывая недавние обвинения в адрес Макрона со стороны Марин Ле Пен, заявившей, что он слишком мягок в вопросах борьбы с террором.

В числе претендентов на другие ключевые посты называли центриста Франсуа Бэйру и депутата Европарламента Сильви Гулар.

Однако все это - терра инкогнита, предупреждает Аски: "У нас никогда такого не было - чтобы правящую команду создавали с нуля".

Движение "Вперед" было создано всего за год до избрания Макрона президентом. В отсутствие строгой партийной структуры и - строго говоря - традиционного главы избирательного штаба ответственность за каждый конкретный проект делегировалась разным управленцам в той или иной сфере.

Бурная деятельность

Единственным человеком, который может знать, что на самом деле на уме у Макрона, возможно, является его жена Брижит Троньё.

Многие наблюдатели сомневаются, что она получит сколько-нибудь заметный политический пост, хоть и сыграла огромную роль в избирательной кампании своего мужа. Их брак всегда был предметом бурных споров: Брижит старше мужа на 24 года и познакомилась с ним как со своим школьным учеником, а Макрон последовательно выступал против политиков, пристраивающих на работу своих родственников.

Политическую неопределенность во Франции усугубляет и то, что буквально через месяц новоиспеченному президенту предстоят еще одни выборы - на этот раз в парламент страны. Движение "Вперед" претендует на каждый из 577 депутатских мандатов и намерено выставить своих кандидатов во всех округах без исключения.

Получить абсолютное большинство в такой ситуации - настоящее "политическое чудо", на которое всерьез не рассчитывают даже в ближайшем окружении избранного президента.

"Придется создавать коалицию, - говорит мне наставник Макрона Ален Минк. - Я абсолютно не верю, что ему под силу заполучить 280 депутатов от движения "Вперед", особенно учитывая, что половина из них абсолютные новички в политике и были выбраны из 14 тысяч резюме, пришедших по электронной почте".

В результате Эммануэлю Макрону может оказаться невероятно сложно управлять страной. По собственному министерскому опыту он знает, что добиваться межпартийного консенсуса по каждому конкретному вопросу - весьма тяжело и изнурительно. Многое будет зависеть от того, удастся ли движению "Вперед" сформировать устойчивую коалицию для проведения своих реформ.

В этом смысле в ближайшие дни команде Макрона потребуется начать бурную деятельность по подбору кадров, поскольку его победа была обеспечена высокопоставленными сторонниками как из числа правоцентристов-республиканцев, так и левоцентристов-социалистов, которые и определят направление будущей политики страны.

Кто-то из них, возможно, захочет покинуть свою партию и примкнуть к новому движению. Если таковых наберется изрядное количество, то это может стать смертным приговором для традиционной французской двухпартийной модели.

Однако от Макрона потребуется ювелирная игра: ему необходимо набрать в свою команду достаточно старых игроков, чтобы стабилизировать свою политическую лодку, однако при этом не перегрузить ее и не позволить им потопить свою идеологию и новое видение политики.

Тут главное - не сглазить.