Франция: Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности

Deutsche Welle
пятница, 16 июня 2017 г. 10:42
Европарламент проголосовал за лишение лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Тем самым был удовлетворен запрос французских правоохранительных органов.
Marine Le Pen
© AFP / Scanpix

Европарламент в четверг, 15 июня, лишил лидера французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Тем самым евродепутаты удовлетворил запрос правоохранительных органов Франции по делу о клевете на мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Марин Ле Пен в телевизионном интервью в 2015 году обвинила его в финансировании исламистских организаций.

Тогда на вопрос, является ли Эстрози пособником исламистов, лидер "Национального фронта" ответила: "Кто помогает исламистским фундаменталистам укрепляться, распространять их идеи, увеличивать число сторонников, тот с точки зрения морали в определенном смысле их сторонник". Ле Пен обвиняла мэра Ниццы в крайне малой сумме аренды здания, в котором расположилась мечеть, финансируемая "Союзом исламских организаций Франции". Закрытия этого объединения "Национальный фронт" добивается уже долгое время.

Решение об окончательном лишении Марин Ле Пен иммунитета не связано с другим запросом француской прокуратуры — по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников "Национального фронта" в качестве помощников политика в Европарламенте.

Накануне Европарламент лишил иммунитета отца Марин Ле Пен, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена за его расистские высказывания.

Deutsche Welle
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Франция: Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности

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Европарламент проголосовал за лишение лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Тем самым был удовлетворен запрос французских правоохранительных органов.
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