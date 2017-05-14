Франция готовится к инаугурации избранного президента Макрона

bbcrussian.com
воскресенье, 14 мая 2017 г. 10:34
В Париже усилены меры безопасности в преддверии официальной церемонии передачи полномочий от действующего лидера Франции Франсуа Олланда избранному президенту страны Эммануэлю Макрону.
Brigitte Macron, Emmanuel Macron
© AP / Scanpix

Официальная церемония начнется в 10.00 по местному времени.

По сложившейся традиции Олланд встретит преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы, после чего они пройдут внутрь, где он сообщит новому президенту "ряд государственных тайн". После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.

Франсуа Олланд заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает на передачу власти в "простой и дружеской обстановке". "Я не передаю власть политическому оппоненту, поэтому все намного проще", - заявил он.

Не позднее понедельника Макрон должен назвать имя премьер-министра. Правительство должно быть сформировано ко вторнику.

В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.

Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.

Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Он стал самым молодым президентом в истории Франции.

Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим две основные политические партии Франции.

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Франция готовится к инаугурации избранного президента Макрона

Brigitte Macron, Emmanuel Macron
В Париже усилены меры безопасности в преддверии официальной церемонии передачи полномочий от действующего лидера Франции Франсуа Олланда избранному президенту страны Эммануэлю Макрону.

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