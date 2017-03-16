Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик

Cообщается, что "Виктор Леонов" вернулся в воды у восточного побережья США после кратковременной остановки в Гаване на прошлой неделе. Источники подтвердили, что российское судно не заходило в территориальные воды Соединенных Штатов. Как отмечает ТАСС, они заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья.

14 февраля береговая охрана США обнаружила российский корабль в 112 километрах от штата Делавэр на восточном побережье страны. Отмечалось, что инцидент стал первым подобным случаем после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

В 2015 году США выражали обеспокоенность тем, что российские "корабли-шпионы" и подлодки агрессивно действуют вблизи важнейших подводных кабелей, по которым проходят почти все глобальные интернет-коммуникации страны.

С 2014 года американцы критиковали действия Москвы из-за разведывательного корабля "Виктор Леонов", который сначала бросил якорь в гаванском порту, а затем неоднократно приближался к восточному берегу США.

"Виктор Леонов" (проект 864) относится к третьему поколению кораблей, разработанных в СССР в 1980-х годах. Корабль предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров.