Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик

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NEWSru.com
четверг, 16 марта 2017 г. 12:27
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" в очередной раз замечен у восточного побережья США. Он находился приблизительно в 37 км юго-восточнее американской базы подводных лодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
© AP / Scanpix

Cообщается, что "Виктор Леонов" вернулся в воды у восточного побережья США после кратковременной остановки в Гаване на прошлой неделе. Источники подтвердили, что российское судно не заходило в территориальные воды Соединенных Штатов. Как отмечает ТАСС, они заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья.

14 февраля береговая охрана США обнаружила российский корабль в 112 километрах от штата Делавэр на восточном побережье страны. Отмечалось, что инцидент стал первым подобным случаем после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

В 2015 году США выражали обеспокоенность тем, что российские "корабли-шпионы" и подлодки агрессивно действуют вблизи важнейших подводных кабелей, по которым проходят почти все глобальные интернет-коммуникации страны.

С 2014 года американцы критиковали действия Москвы из-за разведывательного корабля "Виктор Леонов", который сначала бросил якорь в гаванском порту, а затем неоднократно приближался к восточному берегу США.

"Виктор Леонов" (проект 864) относится к третьему поколению кораблей, разработанных в СССР в 1980-х годах. Корабль предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров.

NEWSru.com
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Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик (7)

Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" в очередной раз замечен у восточного побережья США. Он находился приблизительно в 37 км юго-восточнее американской базы подводных лодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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