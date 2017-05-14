Fox News узнал о втором за неделю сближении истребителя РФ с самолетом США

По информации телеканала, инцидент произошел утром 12 мая в 160 километрах от Крыма. Российский истребитель СУ-27 пролетел приблизительно в 12 метрах от американского самолета P-8 «Посейдон», находившегося в международном воздушном пространстве.

Ранее NBC News сообщил со ссылкой на представителя американских ВМС в Европе Памелу Кунце, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии шести метров от американского разведывательного самолета Р-8А «Посейдон» над Черным морем. Кунце отметила, что американский самолет выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве.

В Минобороны России подтвердили информацию о сближении американского и российского самолетов. В ведомстве рассказали, что 9 мая около 12:00 по мск российские военные сообщили о приближении к границе воздушной цели.

Для перехвата был отправлен истребитель СУ-30, пилот которого визуально определил воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А «Посейдон». Российский самолет выполнил маневр приветствия. После этого американский самолет изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией