Fox News узнал о втором за неделю сближении истребителя РФ с самолетом США

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 14 мая 2017 г. 10:37
Второй раз за неделю российский истребитель приблизился к американскому самолету-разведчику в небе над Черным морем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.
© EPA

По информации телеканала, инцидент произошел утром 12 мая в 160 километрах от Крыма. Российский истребитель СУ-27 пролетел приблизительно в 12 метрах от американского самолета P-8 «Посейдон», находившегося в международном воздушном пространстве.

Ранее NBC News сообщил со ссылкой на представителя американских ВМС в Европе Памелу Кунце, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии шести метров от американского разведывательного самолета Р-8А «Посейдон» над Черным морем. Кунце отметила, что американский самолет выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве.

В Минобороны России подтвердили информацию о сближении американского и российского самолетов. В ведомстве рассказали, что 9 мая около 12:00 по мск российские военные сообщили о приближении к границе воздушной цели.

Для перехвата был отправлен истребитель СУ-30, пилот которого визуально определил воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А «Посейдон». Российский самолет выполнил маневр приветствия. После этого американский самолет изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией

Телеканал "Дождь"
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