Fox News сообщил об отправке в Сирию российских гаубиц

Орудия типа М-30 доставлены в порт Тартус на борту грузового корабля, сообщили Fox News источники в Пентагоне.

Россия отправила в Сирию 21 гаубицу типа М-30 для поддержки режима Башара Асада и готовящегося наземного наступления на отряды оппозиции. Об этом сообщил в среду, 10 мая, на своем сайте телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По его данным, 122-миллиметровые орудия несколько дней назад были доставлены на борту грузового корабля в порт Тартус, где расположена российская военно-морская база.

Гаубицы М-30 были разработаны в 1938 году и широко использовались СССР в годы Второй мировой войны. В странах СНГ их производство прекратили несколько лет назад, хотя они пока остаются там на вооружении. В Китае эти гаубицы до сих пор выпускают, но под обозначением Тип 54 и Тип 54-1. Правительственные войска Сирии тоже используют М-30. Fox News не уточняет, могла ли в случае с российскими поставками идти речь о модифицированных образцах.

Кроме того, телеканал приводит информацию о переправке в Сирию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. При этом канал ссылается на данные, полученные с помощью спутниковых снимков ImageSat International. В ближайшее время в Сирию также запланировано прибытие партии зенитных ракет для российских ЗРК С-400.