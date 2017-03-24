Fox News: Северная Корея почти готова к новому ядерному испытанию

NEWSru.com
пятница, 24 марта 2017 г. 10:12
Северная Корея готовится к новому ядерному испытанию: источники американской телекомпании Fox News утверждают, что подготовка находится в заключительной стадии, КНДР может взорвать бомбу до конца месяца.
Šiaurės Korėjos raketų bandymai
© Reuters / Scanpix

По сообщению Fox News, разведка США получила данные о завершении строительства новых туннелей для подземного испытания на северокорейском ядерном полигоне Пангири. Источники утверждают, что туда пока не доставили все оборудование, необходимое для теста.

Fox отмечает, что подготовительные работы КНДР стали поводом для передислокации в этот район специализированного самолета-разведчика США WC-135 Constant Phoenix, который прибыл на базу в Японии и в ближайшие дни будет осуществлять патрулирование в районе Корейского полуострова.

На выходных госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Китай, и пути разрешения корейского кризиса были одной из важнейших тем для переговоров. Тиллерсон объявил, что у Вашингтона иссякло "стратегическое терпение" по отношению к КНДР.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В КНДР тогда обещали, что Пхеньян продолжит увеличивать свой ядерный арсенал и средства нанесения упреждающего удара до тех пор, пока Вашингтон проводит учения у границ Северной Кореи.

В ночь на 6 марта произвела КНДР пуск ракет.. После этих испытаний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили о дестабилизации обстановки в регионе, и США начали размещать в Южной Корее комплексы THAAD, чем вызвали недовольство Китая и России.

В ноябре прошлого года Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. МИД КНДР отказался признавать резолюцию СБ, заявив, что ядерные испытания были проведены "в целях самообороны".

NEWSru.com
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